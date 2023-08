Wereldkampioen Tom Pidcock verrast na zijn wereldtitel: "Ik dacht dat mijn wedstrijd elk moment gedaan zou zijn"

Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen mountainbike. Al had het niet veel gescheeld of hij had opgegeven. Hij had problemen met zijn versnellingen.

Op 2 ronden van het einde loste Tom Pidcock Nino Schurter. Zo soleerde hij naar de zege en werd hij voor het eerst wereldkampioen. Al had Pidcock ook materiaalproblemen. “Toen ik aanviel, kwam mijn achterderailleur los", vertelde hij in het flashinterview. "Mijn ketting versprong steeds. Ik wist niet of ik moest stoppen of niet en dacht dat mijn wedstrijd elk moment voorbij kon zijn. Ik kon niet voluit gaan, want ik wilde niet vol druk zetten. Dus het waren stressvolle laatste rondes." Uiteindelijk werd het niet erger en werd Pidcock voor eigen volk wereldkampioen. Al moest hij eerst vanuit de achtergrond naar voren komen: "De 1e 5 ronden gingen heel hard. Het was echt moeilijk om vooraan te komen. Sinds vorig jaar weet ik dat het niveau op het WK veel hoger ligt dan tijdens wereldbekers."