Zelfs wereldkampioen Tom Pidcock steunt de mountainbikers: "Een shitshow"

Een dag voor het WK mountainbike besliste de UCI om een reglementswijziging uit te voeren. Renners die in een andere discipline in de top 10 van de UCI-ranking staan, mochten op de 5e rij starten, naar analogie voor de wereldbeker. Voor de weg gold zelfs de top 20. Zo profiteerde ook Tom Pidcock die uiteindelijk ook wereldkampioen werd.

"Ik wilde niet betrokken worden in deze 'shitshow', maar er moet me iets van het hart", reageerde Pidcock op sociale media. "Ik heb er voordeel uitgehaald, maar eigenlijk ben ik het met die beslissing niet eens. Die wijziging kwam er ook niet op vraag van mij of mijn team."

Ook de timing zat de Brit vast. "Voor dit WK heb ik 3 weken van mijn voorbereiding voor de Tour de France opgeofferd", aldus Pidcock die een wereldbeker reed om punten te sprokkelen, maar door de nieuwe regelgeving was dat niet nodig geweest. "Als je een reglement aanpast, doe dat dan in het begin van het jaar. Op dat vlak steun ik de vertegenwoordigers van de mountainbike."

2/2 I sacrificed 3 weeks of prep for the TDF extending my spring before taking a break in order try get as many points as I could for this world champs. If a rule like this is to be made, it needs to be at the start of the year. I support the rider representatives position