Iljo Keisse krijgt deze maand nog een heel bijzondere prijs: "Ik ben verrast"

Iljo Keisse wordt op 29 november in de bloemetjes gezet. Hij valt in de prijzen op de Handjes van de stad Gent.

Geen Walk of Fame of Nobelprijs, maar wel de Gentse Handjes zijn voor Iljo Keisse. De Gentsche Sosseteit zet de wielrenner dit jaar in de bloemetjes als verdienstelijke Gentenaar.

Keisse stopte vorig jaar met fietsen, maar zijn zeven overwinningen in de Zesdaagse van Gent leverden hem de titel van 'de Keizer van 't Kuipke' op.

De Gentse Handjes worden uitgereikt in de Minard op woensdag 29 november. Iljo Keisse was alvast heel erg verrast toen ze hem opbelden voor de prijs.

“Natuurlijk is het een hele eer, zeker als je het lijstje bekijkt. Het toont dat je toch wat betekend hebt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het is vader Ronie Keisse die zijn zoon zal voorstellen op de prijsuitreiking in de Minard. “Ik weet nog niet wat ik ga zeggen, nee. Maar ik ken hem al 40 jaar, er valt genoeg te vertellen”, glundert ook hij met de prijs voor zijn zoon.