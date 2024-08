Olympisch Comité zorgt voor tweede domper bij Robbe Ghys na forfait in het baanwielrennen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Robbe Ghys moest forfait geven voor de Olympische Spelen. Hij kreeg nog een extra opdoffer van het Internationaal Olympisch Comité te horen.

Robbe Ghys moest forfait geven voor het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Parijs. De renner van Alpecin-Deceuninck was licht geblesseerd en te vermoeid na zijn deelname aan de Tour de France in juli.

De renner was in Parijs en maakte het plan om Renaat Schotte bij te staan als adviseur bij het commentaar op televisie. Maar dat mag volgens de regels van de Olympische Spelen niet.

Ondanks het feit dat hij forfait geeft en niet kan koersen blijft hij voor het IOC een reserve-atleet en volgens de geldende regels mag hij dan geen media-activiteiten uitvoeren.

Parijs is dan ook uitgedraaid op een echte nachtmerrie voor Robbe Ghys. Omdat hij ook geen commentaar meer mag geven voor de televisie is hij dinsdagmiddag terug naar huis vertrokken.

Ghys zou samen met Lindsay De Vylder in het baanwielrennen ook deelnemen aan de Madison. Ook daar wordt hij vervangen door Noah Vandenbranden.