Wout van Aert ziet de werkelijkheid onder ogen en is helder over Van der Poel en Pogacar

Wout van Aert trekt zondag met veel vertrouwen naar Parijs-Roubaix. Die heeft hij overgehouden aan zijn sterke prestatie in de Ronde van Vlaanderen.

Met een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen en een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen heeft Wout van Aert zich vorige week getoond. Hij voelt zich dan ook klaar om een hoofdrol te spelen in Parijs-Roubaix.

"Ik heb een goed gevoel overgehouden aan vorige week", zegt Van Aert op de ploegwebsite. "In zowel Dwars door Vlaanderen als de Ronde voelde ik me sterk en als ploeg koersten we echt goed. Dat geeft vertrouwen."

Van Aert moet plannetje verzinnen voor Parijs-Roubaix

"Jammer genoeg waren er telkens een paar anderen iets sterker. We koersen tegen dezelfde jongens in Roubaix, een koers waar ik altijd naar uitkijk. Dus we zullen opnieuw een goed plan moeten hebben om de topfavorieten (Van der Poel en Pogacar, nvdr.) proberen te verrassen."

Visma-Lease a Bike ziet zich niet als topfavoriet, maar wil zich wel opnieuw laten zien. "Zoals elk jaar is dit een van onze hoogtepunten", vertelt Head of Racing Grischa Niermann. "We hebben een sterke en gemotiveerde groep."

Van Aert krijgt onder meer ex-winnaar Dylan van Baarle in steun. Ook toptalent Matthew Brennan, Per Strand Hagenes, Niklas Behrens, Edoardo Affini en Julien Vermote komen aan de start. Tiesj Benoot krijgt rust met het oog op de Waalse klassiekers.