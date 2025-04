Lefevere streng voor Van Aert: "Toen wist ik dat hij Vlaanderen of Roubaix nooit zou winnen"

Wout van Aert moest in de Ronde van Vlaanderen tevreden zijn met de vierde plaats. Patrick Lefevere is ervan overtuigd dat Van Aert nooit een groot kasseimonument zal winnen.

Wout van Aert maakte in 2019 de overstap naar het toenmalige Jumbo-Visma, maar ook Patrick Lefevere probeerde ooit om Van Aert binnen te halen. In 2017 zat hij eens samen met Van Aert, toen was hij nog gewoon veldrijder.

Van Aert had echter nog een contract bij de ploeg van Nick Nuyens en daar wilde Lefevere niet tussen komen. "Ik heb Wout toen gezegd dat ik al eens ambras heb gehad met de UCI over het contract tussen Frank Vandenbroucke en Lotto-Soudal. Ik wilde dat geen 2 keer", zei Lefevere in 2020 bij Sporza.

Dat Van Aert had gepast bij zijn ploeg, daar is Lefevere zeker van. Een Belg en een Kempenaar, zoals Tom Boonen, had wel gewerkt in zijn ploeg. Lefevere vindt Van Aert dan ook nog altijd een ongelofelijke renner.

Heeft Van Aert meer stress dan Van der Poel of Pogacar?

En Lefevere is er ook van overtuigd dat Van Aert een mooiere carrière had gehad als hij bij zijn ploeg had gereden. "Natúúrlijk. Ook de Ronde van Vlaanderen", zegt hij bij HUMO. Lefevere denkt echter dat Van Aert de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix nooit zal winnen.

"Toen hij in Harelbeke won (in 2023, nvdr.), en zich vlak voor de finish naar de camera draaide en ‘ik moet just niks’ zei, wist ik dat hij Vlaanderen of Roubaix nooit zou winnen. Dat duidt op een zekere stress waar Mathieu en Tadej geen last van hebben."