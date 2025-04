Ingewikkelder om hen te lossen ... of niet? Luitenant heeft wat te zeggen over kennis van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel vatten Parijs-Roubaix aan met een duidelijke kennis. Over het parcours, maar ook over hun ploeg.

Zo weten ze bijvoorbeeld dat ze met Gianni Vermeersch een uitstekende luitenant hebben: die werd vorig jaar immers zelf nog knap zesde. Desondanks neemt Vermeersch vrede met zijn dienende rol, zweert hij in HLN. "Ik heb mezelf daarin gevonden en voel me er goed bij. Een klassieker winnen is nog altijd iets anders dan pakweg een keer Dwars door het Hageland. Dat eerste is weinig Belgische renners gegeven, ook mij niet."

Daar heeft Vermeersch zich bij neergelegd. "Dus ben ik in de finale liever betekenisvol als pure knecht in dienst van twee grote afwerkers als Mathieu en Jasper Philipsen dan zelf mijn kans te gaan met een ereplaats als perspectief. Ze weten wat ze aan mij hebben. En hen zien winnen schenkt me evenveel voldoening." Het gebeurt ook dikwijls genoeg.

Vermeersch vindt deelname Pogacar knap

Met Tadej Pogacar komt er wel een grote concurrent bij die andere jaren afwezig was in Parijs-Roubaix. Vermeersch vindt het knap dat de Sloveen de Helleklassieker rijdt, ondanks dat de Tour zijn hoofddoel is. "Verwacht hem maar, hij speelt zeker mee voor de zege. Als je ziet hoe sterk hij was in de Ronde..." Dat kwam vooral tot uiting op de Oude Kwaremont.

"Oké, daar maakte hij het verschil op kasseistroken bergop, hier lopen ze vlak en wordt het een pak ingewikkelder om Mathieu, Wout van Aert, Pedersen en co. 'klink' uit het wiel te rijden. Denk ik... Want voor hetzelfde geld pakt hij weer uit met een nummertje", durft Vermeersch het toch niet uit te sluiten. "Met hem schrik je nergens meer van."

Alpecin-Deceuninck op zoek naar derde één-tweetje

Met Pogacar aan de start wordt het iets moeilijker voor Alpecin-Deceuninck om net zoals in de voorbije twee jaar de eerste twee plaatsen in te palmen.