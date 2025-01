Het zag er altijd penibel uit voor resterende droom van Van der Poel maar nu is er redmiddel: "Pidcock versla je niet zomaar"

Mathieu van der Poel heeft al wat kunnen afvinken maar heeft nog een resterende droom: wereldkampioen mountainbiken worden. Dan moet hij in principe voorbij Tom Pidcock.

Mathieu van der Poel onthulde onlangs dat wereldkampioen mountainbiken worden eigenlijk hét doel is in 2025. Als Van der Poel zich ergens op toelegt, maakt hij het meestal wel waar. Zo simpel is het met het oog op het WK mountainbike weliswaar niet. Het speelt ook een belangrijke rol op welke plek je mag starten. De startrij op het WK wordt in de eerste plaats bepaad door de UCI-ranking in het mountainbike.

Dat is geen goed nieuws voor Van der Poel. "Het klopt dat Mathieu momenteel 0 UCI-punten heeft in het mountainbike. Hij zal dus niet helemaal vooraan starten", beseft Nederlands bondscoach Gerben De Knegt in een gesprek met Sporza. "Mocht Mathieu 2 Wereldbekers rijden, dan nog zou hij niet in de top 100 terechtkomen op de UCI-ranking."

Nieuwe regel in voordeel Van der Poel

Gelukkig is er geen reden tot paniek, want er is een redmiddel opgedoken. "Sinds het WK mountainbike in Glasgow is er een nieuwe regel toegevoegd in de technische gids. Deelnemers die in de top 10 staan van een andere wielerdiscipline mogen op kampioenschappen op de 5e startrij plaatsnemen." De UCI-ranking uit het veldrijden helpt Van der Poel dus uit de nood.

Wees dus niet verbaasd als Van der Poel van op de vijfde startij een gooi doet naar de wereldtitel mountainbike op het WK-parcours in Crans-Montana, Zwitserland. "Het is een mooi parcours op 1.500 meter hoogte", vindt De Knegt. "Mathieu heeft in het verleden al bewezen in Val di Sole dat hij zo'n klimmersparcours perfect aankan."

Pidcock vs Van der Poel

Er ligt wel wat werk op de plank om dat die doelstelling dan te halen. "Tom Pidcock is de tweevoudige olympische kampioen, die versla je niet zomaar. Ik ben er zeker van dat Mathieu dat kan. Maar ergens zal hij voorafgaand aan het WK het gevoel moeten krijgen dat hij wereldkampioen kan worden."