"Dat was al afgesproken": Patrick Lefevere doet boekje open over transfer Remco Evenepoel

Patrick Lefevere zwaaide eind vorig jaar af als CEO van Soudal Quick-Step en kan nu wat meer vrijuit praten. Onder meer over hoe Remco Evenepoel bijna niet meer bij The Wolfpack reed.

Er wordt al jaren geprobeerd om Remco Evenepoel weg te halen bij Soudal Quick-Step. In de eerste jaren was het vooral INEOS Grenadiers dat aan zijn mouw trok, de voorbije jaren deed Red Bull-BORA-hansgrohe dat.

Vorig jaar na de Tour, toen Evenepoel derde was geworden bij zijn debuut, is Red Bull-BORA-hansgrohe opnieuw aankloppen. "Toen zijn we dicht bij een deal gekomen. Er waren al bedragen en afkoopsommen afgesproken", onthult Lefevere bij HUMO.

Toch geen deel met Red Bull over Evenepoel

Bij de laatste vergaderingen was ook de CEO van Red Bull zelf betrokken bij de onderhandelingen. Uiteindelijk is de deal toch afgesprongen, omdat die te complex bleek te zijn om toch helemaal rond te krijgen.

Voor eigenaar Zdenek Bakala, die al jaren geld pompt in de ploeg, was de maat toen vol. "Hij was furieus: ‘Nu moet het gedaan zijn. Als ze nog een keer proberen, laat ik de beste advocaten van de wereld op hen los.'"

Voor Lefevere was de kous daarmee af en Evenepoel is ook gebleven bij Soudal Quick-Step. En ook zijn band met de familie Evenepoel bleef goed. "Toen ik stopte, heb ik heel lieve sms’jes gekregen van Remco, de papa en de mama."