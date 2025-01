Mathieu van der Poel doet verrassende Ronde-bekentenis en onthult ander doel voor 2025: "Blijft in achterhoofd spelen"

Mathieu van der Poel heeft heus nog wel wat dingen te vertellen waar andere mensen van opkijken. Zo kwam zijn zege in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar veel moeilijker tot stand dan algemeen wordt aangenomen.

In de reeks interviews van Sporza rond de jaarwisseling komt ook Mathieu van der Poel aan bod. Die begint eerst met een terugblik. "De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen in de regenboogtrui is misschien wel het hoogtepunt van mijn carrière geweest. Dat is toch iets vrij unieks." Een unieke verwezenlijking die door de solo's van VDP nooit in gevaar leek.

In de Ronde van Vlaanderen van 2024 was die ervaring voor hem toch anders. "Ik kreeg hetzelfde gevoel als op het WK in Harrogate 2019. De hongerklop was niet zo veraf. Veel langer mocht de wedstrijd voor mij dus niet duren." Iedereen zag wel dat hij diep was gegaan, maar zo diep... Gek toch hoe het in de koers soms aan een zijden draadje kan hangen.

Van der Poel vs Pogacar in de Ronde

Als Van der Poel in 2025 een vierde Ronde-triomf wil, moet hij voorbij Tadej Pogacar. "Het zal moeilijk zijn om hem te kloppen, maar het is een uitdaging die ik graag aanga. We zijn aan het nadenken hoe we het gat op Pogacar kleiner kunnen maken. Misschien kan dat door iets andere en lastigere trainingen. Daarom schrap ik de Wereldbeker in Benidorm omdat een stage in diezelfde periode me beter zal maken richting het voorjaar."

Toch is de Ronde van Vlaanderen deze keer niet echt het grootste doel van Van der Poel. "Als ik mag kiezen, zou ik dit jaar graag wereldkampioen mountainbiken worden. Dat is me nog niet gelukt en blijft in mijn achterhoofd spelen." Ook een olympische titel blijft ergens wel een droom. "Daar heb ik nog één kans voor: Los Angeles 2028."

Van der Poel zwaait mogelijk af op de Spelen

Van der Poel denkt na over een scenario om op de Olympische Spelen van 2028 zijn wielercarrière af te sluiten.