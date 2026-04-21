Moet Seixas op zijn 19de de Tour rijden? Naesen twijfelt niet en ziet zelfs al laatste kans

Zondag maakt Paul Seixas (19) zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik en neemt hij het op tegen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Ploegmaat Oliver Naesen zou het Franse toptalent ook graag tegen hen zien strijden in de Tour deze zomer.

Naesen zou Seixas de Tour laten rijden

Met zijn drie ritzeges en de eindzege in de Ronde van het Baskenland heeft Paul Seixas (19) al bewezen dat hij nu al bij de wereldtop hoort in het rondewerk. De Tour de France komt dan ook steeds meer in beeld.

Op zijn 19de lijkt dat bijzonder vroeg, maar Oliver Naesen zou niet meer twijfelen. "Mocht ik de patron van de ploeg zijn, dan zou ik hem sturen", zegt Naesen dan ook bij HLN Wielerpodcast over Seixas.

Seixas laatste keer zonder druk naar de Tour?

Het is volgens Naesen ook de laatste kans voor Seixas en zijn ploeg Decathlon-CMA CGM om zonder druk de Tour te rijden dit jaar. Als Seixas dit jaar vijfde zou worden in de Vuelta, zouden de verwachtingen in de Tour van 2027 hoger liggen.

"Dan is alles wat minder is dan de vijfde plaats volgens de Fransen een mislukking. Als je hem nu naar de Tour stuurt en hij wordt twaalfde en doet een paar keer mee voor ritwinst. Dan is dat al een geweldig succes, zeker voor iemand van zijn leeftijd."

Voor Naesen bestaat er dan ook geen twijfel meer over de deelname van Seixas aan de Tour dit jaar. "Ik ga ervan uit dat de ploeg hem meeneemt." Wordt de Fransman meteen een bedreiging voor het podium van Remco Evenepoel? Het zou zomaar kunnen.