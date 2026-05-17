Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

In de Giro-bergetappe van zaterdag zorgde de strijd voor de ritwinst en het klassement voor een hectische dag voor Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike. Ook de bergtrui speelt een opvallende rol richting de tijdrit van dinsdag.

Nerveuze bergrit met vroege ontsnapping

In een bergrit die vooral op de vluchters leek gericht, werd het toch een nerveuze dag voor het peloton. Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike moesten alert blijven toen halverwege de koers een gevaarlijke groep wegreed met onder meer roze trui Eulalio en klassementsmannen Jai Hindley en Giulio Pellizzari.

Vingegaard liet zich even verrassen en miste de slag, waardoor de ploeg in de achtervolging moest. Het tempo schoot omhoog en de situatie moest snel worden rechtgezet. De ploeg probeert zo snel mogelijk opnieuw controle te krijgen over het klassementsspel.

Campenaerts stuurt de achtervolging

Victor Campenaerts blikt terug op een hectische fase waarin de ploeg het gat naar de gevaarlijke groep moest dichten. “Er was geen extreme paniek, het zou wel goed komen”, vertelt hij aan Sporza.

Hij benadrukt dat de situatie snel onder controle kwam, ondanks twijfel over wie precies voor de ritzege zou rijden. “We wisten dat de vlucht zou rijden voor de overwinning, maar het duurde zeer lang voor die wegreed.”

Bergtrui zorgt voor extra hoofdbreker

Een onverwachte nevenkwestie is de bergtrui die Jonas Vingegaard momenteel draagt met slechts één punt voorsprong in het klassement. Die trui is mogelijk nadelig richting de tijdrit van dinsdag omwille van aerodynamische beperkingen.

Lees ook... Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

“Dat was niet zoals we voorzien hadden, we hebben dat een beetje over het hoofd gezien”, geeft hij toe. Campenaerts relativeert het probleem en stelt dat de ploeg er weinig drukte over maakt. Jonas zegt: ‘Ik heb mijn beste tijdritten gereden in een leiderstrui’”.

Rustdag in de Giro

Met de rustdag op maandag en de tijdrit op dinsdag wordt er binnen Visma-Lease a Bike strategisch vooruit gekeken. De kans bestaat dat Vingegaard de bergtrui bewust zal afstaan vandaag om extra aerodynamisch voordeel te creëren voor de chrono.

De ploeg bekijkt nog of de situatie in de bergetappe van vandaag voldoende mogelijkheden biedt om dat punt veilig te stellen. Het blijft een delicate afweging tussen klassementsambitie en optimale voorbereiding op de tijdrit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia
Victor Campenaerts
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

10:30
Koers LIVE: Alpecin-Premier Tech krijgt dan toch een Belg mee, Van Eetvelt in een tweespalt

Koers LIVE: Alpecin-Premier Tech krijgt dan toch een Belg mee, Van Eetvelt in een tweespalt

14:40
"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

11:30
"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

12:30
🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

09:30
Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

08:30
Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

07:45
Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

06:58
Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

19:10
Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

17:12
🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard Analyse

🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard

16/05
Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

16/05
🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

20:10
Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

18:10
🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

16/05
Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

15:50
Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

16/05
Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

16/05
Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

16/05
Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

15/05
'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

16/05
Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

15/05
"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

16/05
"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

16/05
De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

15/05
Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

15/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

15/05
Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

15/05
Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

15/05
Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

15/05
Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

15/05
Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

15/05
Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

15/05
🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

15/05
Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

15/05
Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

15/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Victor Campenaerts Wout Van Aert Tadej Pogacar Christophe Laporte Felix Gall Tim Merlier Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Dylan Groenewegen Ludo Dierckxsens Tim Wellens Roger De Vlaeminck Thijs Zonneveld Thibau Nys Mischa Bredewold Axel Mercado Justine Ghekiere Toon Aerts

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved