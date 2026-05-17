Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

In de Giro-bergetappe van zaterdag zorgde de strijd voor de ritwinst en het klassement voor een hectische dag voor Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike. Ook de bergtrui speelt een opvallende rol richting de tijdrit van dinsdag.

Nerveuze bergrit met vroege ontsnapping

In een bergrit die vooral op de vluchters leek gericht, werd het toch een nerveuze dag voor het peloton. Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike moesten alert blijven toen halverwege de koers een gevaarlijke groep wegreed met onder meer roze trui Eulalio en klassementsmannen Jai Hindley en Giulio Pellizzari.

Vingegaard liet zich even verrassen en miste de slag, waardoor de ploeg in de achtervolging moest. Het tempo schoot omhoog en de situatie moest snel worden rechtgezet. De ploeg probeert zo snel mogelijk opnieuw controle te krijgen over het klassementsspel.

Campenaerts stuurt de achtervolging

Victor Campenaerts blikt terug op een hectische fase waarin de ploeg het gat naar de gevaarlijke groep moest dichten. “Er was geen extreme paniek, het zou wel goed komen”, vertelt hij aan Sporza.

Hij benadrukt dat de situatie snel onder controle kwam, ondanks twijfel over wie precies voor de ritzege zou rijden. “We wisten dat de vlucht zou rijden voor de overwinning, maar het duurde zeer lang voor die wegreed.”

Bergtrui zorgt voor extra hoofdbreker

Een onverwachte nevenkwestie is de bergtrui die Jonas Vingegaard momenteel draagt met slechts één punt voorsprong in het klassement. Die trui is mogelijk nadelig richting de tijdrit van dinsdag omwille van aerodynamische beperkingen.



“Dat was niet zoals we voorzien hadden, we hebben dat een beetje over het hoofd gezien”, geeft hij toe. Campenaerts relativeert het probleem en stelt dat de ploeg er weinig drukte over maakt. Jonas zegt: ‘Ik heb mijn beste tijdritten gereden in een leiderstrui’”.

Rustdag in de Giro

Met de rustdag op maandag en de tijdrit op dinsdag wordt er binnen Visma-Lease a Bike strategisch vooruit gekeken. De kans bestaat dat Vingegaard de bergtrui bewust zal afstaan vandaag om extra aerodynamisch voordeel te creëren voor de chrono.

De ploeg bekijkt nog of de situatie in de bergetappe van vandaag voldoende mogelijkheden biedt om dat punt veilig te stellen. Het blijft een delicate afweging tussen klassementsambitie en optimale voorbereiding op de tijdrit.