Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

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Urska Zigart (AG Insurance-Soudal) verscheen gisteren aan de start van de eerste rit van de Ronde van Zwitserland en werd er knap zeventiende. In de tweede rit kende ze pech en kwam ze ten val, tonen beelden op sociale media.