Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| 1 reacties
Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Urska Zigart (AG Insurance-Soudal) verscheen gisteren aan de start van de eerste rit van de Ronde van Zwitserland en werd er knap zeventiende. In de tweede rit kende ze pech en kwam ze ten val, tonen beelden op sociale media.

Lorenz Lomme

Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

De zware val van Urska Zigart en enkele collega-rensters in de Ronde van Zwitserland zindert na. Op de beelden van de val zien we dat een verkeersremmer bij het binnenrijden van de stad Locarno aan de basis ligt van het incident.

Haar team, AG Insurance-Soudal, kwam op X met meer nieuws. "Urska wordt momenteel medisch onderzocht en het team zal zo snel mogelijk meer informatie over haar toestand geven."

De Belgische ploeg kwam later op haar website met een nieuwe update. Daarin lezen we dat Zigart een kaakbreuk heeft opgelopen. Ze zou geen andere letsels hebben.

Urska Zigart (AG Insurance-Soudal) verscheen gisteren aan de start van de eerste rit van de Ronde van Zwitserland en werd er knap zeventiende. In de tweede rit kende ze pech en kwam ze ten val, tonen beelden op sociale media.

Urska Zigart wilde ook in de tweede rit - met start en finish in Locarno - een goede prestatie neerzetten. Ze moest de kop in de finale echter laten gaan en raakte achterop met een groep.

Zigart komt ten val in de achtervolging

Op beelden op sociale media zien we hoe ze op kop van die groep zwaar tegen het asfalt smakt en even blijft liggen. Ook enkele andere rensters raken betrokken bij de val. AG Insurance-Soudal zou bevestigd hebben dat Zigart niet aan de finish zou geraakt zijn. Dat schrijft ProCyclingUK. Al zou ze later wel nog aan de uitslag toegevoegd zijn.

Volgens de genoemde bron zou ze ook afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe zwaar ze eraan toe is. Zigart liet zich onlangs opmerken in de Giro d'Italia Women. Ze klom er goed mee en legde uiteindelijk beslag op de achtste plek in het eindklassement. Eerder dit seizoen werd ze ook al zesde in de Vuelta Femenina.

Dagzege voor Elisa Longo Borghini

De dagzege in de Ronde van Zwitserland was voor Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene kwam alleen binnen na een sterke afdaling. De Canadese Sarah Van Dam kwam als tweede binnen. Longo Borghini is ook de nieuwe leidster.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Urska Zigart

Meer nieuws

Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

18:50
Ploegmaat droomt van Tour aan de zijde van Mathieu van der Poel: "Zou heel vet zijn"

Ploegmaat droomt van Tour aan de zijde van Mathieu van der Poel: "Zou heel vet zijn"

17:50
Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland

Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland

17:46
Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

17:00
Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

15:45
Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

13:30
Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

12:15
Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

11:00
Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

10:10
Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws

Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws

10:00
Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

09:30
De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

08:40
Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

07:55
José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

07:03
📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

07:00
Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

20:05
Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

17/06
Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

17/06
"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

17/06
Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

17/06
UPDATE: Wout van Aert reageert op forfait voor Tour de France Analyse

UPDATE: Wout van Aert reageert op forfait voor Tour de France

17/06
Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

17/06
Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor" Naast de fiets

Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor"

17/06
Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

17/06
Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

17/06
Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

17/06
🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

17/06
Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert Naast de fiets

Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert

17/06
Vriendin van Van der Poel deelt grote passie die ze nooit laat vallen en niets met wielrennen te maken heeft Naast de fiets

Vriendin van Van der Poel deelt grote passie die ze nooit laat vallen en niets met wielrennen te maken heeft

17/06
Koers LIVE: Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) draagt zege op aan Tom Steels

Koers LIVE: Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) draagt zege op aan Tom Steels

16/06
Van der Poel gaat zo hard dat vriendin Roxanne meer zoals hem wil zijn: "Ik ben eerder een opgever" Naast de fiets

Van der Poel gaat zo hard dat vriendin Roxanne meer zoals hem wil zijn: "Ik ben eerder een opgever"

16/06
Thibau Nys waarschuwt voor overdreven euforie: "Het is moeilijk"

Thibau Nys waarschuwt voor overdreven euforie: "Het is moeilijk"

16/06
Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel

16/06
Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"

Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"

16/06
Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

16/06
Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

16/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tim Merlier Jasper Philipsen Thibau Nys Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Eddy Merckx Tibor Del Grosso Christoph Roodhooft Mauro Gianetti Rune Herregodts Thijs Zonneveld Urska Zigart Cian Uijtdebroeks Adrie Van Der Poel Ben Tulett Ivan Garcia Cortina Tom Dumoulin

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved