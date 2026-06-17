Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van der Poel maakt recente klachten bekend en toont zijn expertise eens op een heel ander vlak
Foto: © photonews

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Mathieu van der Poel heeft niet helemaal een zorgeloze periode achter de rug. Recente klachten speelden hem parten, maar inmiddels lijkt dat euvel verholpen. Nu maar hopen voor hem dat Oranje zich even snel herpakt op het WK voetbal.

Bij de ploegenpresentatie van dinsdagavond voor de Ronde van Zwitserland zei Van der Poel dat hij deze week een etappe wil winnen. Hij haalde onder meer bij het AD, Het Nieuwsblad, HLN en In De Leiderstrui ook nog enkele andere thema’s aan. Er viel dus genoeg nieuws te noteren, en dat was zeker niet alleen maar positief.

Zo onthulde Van der Poel dat hij op een bepaald moment weer rugpijn had, een euvel waarmee hij in het verleden ook al werd geconfronteerd. Het heeft zijn voorbereiding op het volgende deel van het wegseizoen niet aangetast. Van der Poel probeerde zich echter ook al voor te bereiden op de mountainbikewedstrijden die hij later dit jaar wil rijden.

Van der Poel snel hersteld van rugklachten

Bij die trainingen was er wel weer sprake van rugpijn. "Op de mountainbike heb ik wat klachten gehad, maar dat is heel snel opgelost. Nu heb ik er geen last meer van." Van der Poel kan dus zonder rugklachten aan de Ronde van Zwitserland beginnen. Dat zal ook nodig zijn, want op enkele aankomsten voor punchers krijgt hij wellicht concurrentie van Pogačar.

Van der Poel heeft in elk geval ontspannen naar deze koers kunnen toeleven en kon ook de eerste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal volgen. Nederland bleef tegen Japan steken op 2-2. "We zijn niet zo goed begonnen, maar in het verleden hebben we vaker gezien dat veel van die landen dan toch wereldkampioen werden."

Van der Poel hoopt op goed WK voor Oranje

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Het gelijkspel leverde wel een zure nasmaak op, vooral omdat Nederland twee keer op voorsprong was gekomen. Van der Poel rekent desondanks nog op een goed WK voor zijn land. "Ik koester nog een beetje hoop." Na afloop van dat WK weten we of Van der Poel op voetbalgebied de dingen goed kan inschatten.

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