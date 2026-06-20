Zijn er zorgen omtrent Mathieu? Christoph Roodhooft en David van der Poel spreken klare taal

Moeten we ons zorgen maken over Mathieu van der Poel? Christoph Roodhooft zweert van niet en ook David van der Poel ziet voldoende kansen in de Tour de France.

Van der Poel sleepte in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland een verdienstelijke vijfde plaats uit het vuur en was daar zelf ook tevreden mee. Toch hadden we de afgelopen dagen misschien meer van hem verwacht. Zeker de tweede etappe leek geschikt om zich te testen. Van der Poel reed tot dusver echter weinig in beeld.

Misschien moeten de verwachtingen ook enigszins worden bijgesteld. Zeker op lastige parcoursen spreekt het niet vanzelf dat Van der Poel meteen de sterren van de hemel rijdt. "We zijn gewend dat Mathieu er meestal direct staat hè, maar dat is niet realistisch", benadrukt Christoph Roodhooft tegenover De Telegraaf, waarbij hij verwijst naar de trainingsstage.

Van der Poel moet blijven werken aan de rug

De Ronde van Zwitserland volgt vlak na die stage en dan is het altijd afwachten. Een extra aandachtspunt zouden de rugklachten van Van der Poel kunnen zijn. Momenteel heeft hij er geen last meer van, maar tijdens een training speelde zijn rug wel op. "Dat probleem zal nooit helemaal weg zijn", beseft Roodhooft. "Hij moet er altijd aan blijven werken."

De teammanager ziet daar wel een verklaring voor. "In de periode dat Mathieu er last van kreeg, was er wel een aanwijsbare reden. In een week tijd reed hij op drie verschillende fietsen. Het mountainbiken hebben we toen gelaten en verder de focus op de Tour gelegd." Dat bleek een verstandige keuze, want inmiddels kan Van der Poel weer voluit koersen.

Alpecin-Premier Tech traint specifiek op ploegentijdrijden

Hij is ook van plan om in de individuele tijdrit voluit te gaan, mede met het oog op de ploegentijdrit waarmee de Tour begint. Alpecin-Premier Tech heeft recent specifiek aandacht besteed aan die discipline. "En ja, de eerste ritzege en een gele trui liggen klaar, maar wij blinken niet uit in die discipline in vergelijking met veel andere ploegen", is Roodhooft realistisch.





"Wel ben ik blij dat we ermee aan de slag zijn gegaan, want dan heeft zo’n ploegentijdrit een heel andere dynamiek. Als we de schade beperken, heeft Mathieu wellicht in de dagen daarna nog een kans om de leiderstrui te pakken." Er zijn dus geen zorgen over Van der Poel? "Nee hoor, voorlopig niet", aldus de optimistische teammanager.

De Tour nu prioritair voor Van der Poel

"Mathieu moet zijn topconditie in de Tour hebben, want dat is nu voor hem het belangrijkste doel." David van der Poel heeft zich in de Sporza-podcast Kopman uitgelaten over de kansen van zijn broer. Ondanks al zijn kwaliteiten heeft Mathieu in de loop der jaren pas twee etappes gewonnen. Als je geen sprinter, klimmer of tijdrijder bent, is het niet simpel.

Toch ziet David meer dan genoeg kansen in de editie van 2026. "Er zijn veel ritten die binnen zijn mogelijkheden liggen", maakt hij zich sterk. "Natuurlijk zullen de pure sprintersritten in dienst van Jasper Philipsen gereden worden." Als lead-out bleek Van der Poel in het verleden al vaak van goudwaarde voor Philipsen.

Veel waardering voor succes in de Tour

Mathieu vindt het niet altijd even leuk om de Tour te rijden, zo heeft hij in het verleden laten blijken. Tegelijkertijd heeft hij veel waardering voor de uitstraling die het winnen van Touretappes en het dragen van de gele trui met zich meebrengt. Voordat hij zich op het mountainbiken richt, gaat hij vol voor succes in de Tour.