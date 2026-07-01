Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

Er zijn wielergrootheden en wielergrootheden. Aan de tafel der iconen zit Eddy Merckx nog steeds aan het hoofd. Onze landgenoot is er ondertussen 81 en sukkelde de laatste tijd met zijn gezondheid. De Kannibaal geeft nu een update.

Merckx onderging in april van dit jaar opnieuw een ingreep aan zijn kunstheup. Er traden complicaties op en er moest een spoeling aan te pas komen om komaf te maken met een bacteriële infectie.

Breitling-horloge

Het wielericoon was gisteren te gast in het filiaal van Breitling op het Zavelplein in Brussel, weet Het Laatste Nieuws. Het horlogemerk lanceerde namelijk een luxehorloge ter ere van onze grootste wielrenner aller tijden. Dat deed het eerder ook al voor Fausto Coppi en Gino Bartali.

Merckx was er in het bijzijn van zoon Axel en maakte van de gelegenheid gebruik om meer informatie te geven over zijn gezondheidstoestand. "Het gaat steeds beter", vertrouwde hij toe aan de genoemde krant.

Nog niet op de fiets

"Als ik zit, heb ik geen pijn meer. Maar als ik stap of trappen doe, voel ik dat mijn gewrichten en spieren nog niet helemaal zijn zoals het zou moeten", vervolgt hij.

Op de fiets kruipen zit er nog niet in. "Ik kan nog altijd niet fietsen. Dat is het doel waar ik veel voor doe. Ik revalideer drie keer per week. Voor mij gaat het langzaam, maar het verbetert, ja."

Merckx is vereerd

Merckx was ook vereerd door het eerbetoon van Breitling. "Het is ongelooflijk dat een grote firma na zovele jaren nog aan mij denkt om een uurwerk uit te brengen."

Met Merckx voegt Breilting - voor velen - de grootste wielrenner aller tijden toe aan zijn collectie. Onze landgenoot heeft een palmares om u tegen te zeggen.

Een greep uit zijn erelijst: vijf keer de Tour de France, vijf keer de Giro en één keer de Vuelta. Hij werd ook drie keer wereldkampioen en zegevierde zeven keer in Milaan-Sanremo, drie keer in Parijs-Roubaix en twee keer in de Ronde van Vlaanderen.