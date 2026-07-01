Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

Lotte Kopecky en Axel Merckx gaven elkaar op 26 mei van dit jaar het jawoord in het stadhuis van Brugge. De twee deden dat in het gezelschap van familie en vrienden en genieten duidelijk nog na. Nu moet enkel de huwelijksreis nog volgen.

Lotte Kopecky en Axel Merckx deelden niet zo lang geleden op Instagram ook foto's van hun huwelijk voor de kerk met de buitenwereld. We zagen een dolgelukkig koppel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken. "Een dag die we voor de rest van ons leven zullen koesteren", stond er te lezen

Huwelijksreis voor het einde van volgend jaar

Het koppel vergezelde Eddy Merckx dinsdag bij de lancering van zijn luxehorloge van het merk Breitling. Kopecky sprak er onder meer over haar huwelijksreis. Die moeten ze nog plannen.

"De huwelijksreis zal voor het einde van volgend jaar plaatsvinden", vertelt Kopecky aan Het Laatste Nieuws. "We brainstormen nog over een mooie plek. Het huwelijk zelf was supermooi. Ik heb er heel erg van genoten en nagenoten, maar ik moet ook wel nog trainen."

Merckx heeft ervan genoten

Ook echtgenoot Axel Merckx heeft het momenteel druk. "Lotte heeft haar loopbaan en ik heb een ploeg die draait (als manager van Hagens Berman Jayco, de opleidingsploeg van Jayco-AlUla, red.)."





Merckx blikte ook nog eens terug. "De trouw was supermooi. Ik heb ervan genoten met allemaal vrienden en familie. Ik was superblij dat mijn vader erbij kon zijn, net als Lotte haar familie. We hebben ons goed geamuseerd."

Tour de France Femmes

Kopecky richt het vizier momenteel volop op de rest van het wielerseizoen. Ze rijdt deze maand de Baloise Ladies Tour. Die wedstrijd start op 15 juli en loopt tot 19 juli.

Daarna trekt Kopecky naar de Ronde van Polen, waar ze van 24 tot 26 juli actief zal zijn. Daarna gaat het vizier volledig op de Tour de France Femmes, met start op 1 augustus. Daar mikt de meervoudige wereldkampioene op één of meerdere ritzeges en misschien wel de groene trui.