🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

De aanwezigheid van zowel Florian Lipowitz als Remco Evenepoel bij Red Bull blijft tot de verbeelding spreken. Officieel starten ze de Tour op gelijke voet. In België wordt gedacht dat Evenepoel een streepje voor heeft, in het buitenland het omgekeerde.

Oliver Naesen en Greg Van Avermaet verklaarden onlangs dat Evenepoel wellicht het hoogst staat in de pikorde. Vooral Naesen is daarvan overtuigd. Het omgekeerde geluid horen we in Beyond the Podium, de NBC-podcast. "Ik sla mezelf in het gezicht terwijl ik het zeg, maar Remco lijkt wel de back-up voor Lipowitz", aldus Brent Bookwalter.

De Amerikaanse ex-renner ziet de eerste week wel als een uitdaging om te overleven, terwijl Evenepoel het in die fase allicht beter doet. Ook Tejay van Garderen verwacht meer van Lipowitz dan van Evenepoel. "Vorig jaar zagen we Lipowitz het podium halen en Evenepoel opgeven. Misschien beïnvloedt dat onze blik wat, maar Lipowitz lijkt die typische groteronderenner."

"Ik denk dat Remco het echt moeilijk krijgt in het hooggebergte", vreest Van Garderen voor de kansen van de Belg. De man die zelf twee keer vijfde eindigde in de Tour, ziet Evenepoel enkel in een Tour met veel tijdritkilometers een gooi doen naar de zege. Zoals Bradley Wiggins het eigenlijk deed in de Tour de France van 2012.

"Dit jaar denk ik dat Lipowitz gewoon wat beter gaat zijn." Van Garderen twijfelt ook aan de voorbereiding van Evenepoel. "Twee maanden op een vulkaan gaan zitten, is dat echt de beste Tour-voorbereiding? Ik weet het niet. Vroeger zouden we dit als gek bestempeld hebben, maar het moderne wielrennen is zo erg veranderd."