Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

Remco Evenepoel is een persoonlijkheid die de gemoederen blijft bezighouden. Nathan Van Hooydonck verwacht veel van hem in de komende Tour de France, maar heeft tegelijkertijd twijfels over zijn voorbereiding. Daarnaast is er ook het imago van Evenepoel.

Dit alles komt aan bod in de podcast De Rode Lantaarn. ""Wat ik verwacht van Evenepoel? Een podiumplek", windt Van Hooydonck er geen doekjes om. Tim Heemskerk, die Van Hooydonck nog kent uit zijn tijd bij Visma-Lease a Bike, is al betrokken bij de trainingen van Evenepoel. Heemskerk heeft de rol van Remco's trainer overgenomen.

Evenepoel heeft ervoor gekozen om 69 dagen lang geen wedstrijd te rijden. Dat is een lange periode zonder koersritme. "Ik vraag me af of het niet te veel is, eerlijk gezegd. Ik was altijd gebaat bij koershardheid. Ik begrijp dat je je goed kunt voorbereiden op training door je waarden te rijden, maar het kan alsnog te lang zijn."

Evenepoel was duidelijk de derde beste in 2024

Van Hooydonck heeft dus ergens wel zijn twijfels, al dicht hij Evenepoel wel een podiumplaats toe. "Als hij podium rijdt, kan hij verder op het elan van 2024. Hij was veruit de derde beste in die Tour", herinnert hij zich. Het zou hem zeker gegund zijn, al heeft Evenepoel niet hetzelfde breed gedragen positieve imago als Wout van Aert.

"Ik denk dat er wel mensen zijn in België die Remco niet heel leuk vinden", geeft Van Hooydonck toe. "Ik denk dat dit komt door dingen die hij soms zegt. Hij heeft geen filter. Dat maakt hem ook mooi langs een bepaalde kant, maar aan de andere kant zou hij soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt." Toch een kritische opmerking.

Evenepoel heeft al tal van zeges op zak

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Van Hooydonck verschijnt zelf regelmatig in de media en komt daarbij rustig, nuchter en bedachtzaam over. Bij Evenepoel vallen zijn ambitie, winnaarsmentaliteit en zelfvertrouwen sterker op. Daardoor roept hij zowel bewondering als kritiek op. Dat staat los van resultaten. Evenepoel boekte in 2026 acht individuele profzeges.