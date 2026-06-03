'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

Na zijn overstap naar Red Bull kreeg Remco Evenepoel uiteraard een nieuwe trainer aangesteld, maar dat was slechts voor een korte periode. De samenwerking met Tim Heemskerk zal wellicht langer duren.

Evenepoel begon bij Red Bull-BORA-hansgrohe te werken met Dan Lorang als trainer, maar na enkele maanden zou al blijken dat die vanaf eind juli zou uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Die datum is natuurlijk geen toeval, want de Tour de France eindigt op 26 juli. Nu blijkt dat Lorang naar Lidl-Trek gaat om daar Head of Performance te worden.

Aangezien het tijdig ingelicht werd over het vertrek van Lorang had Red Bull ook de kans om hier op in te spelen. Het team kondigde midden mei de komst van Tim Heemskerk aan. Die had dan weer in februari aangekondigd dat hij per direct wegging bij Visma-Lease a Bike. Heemskerk trainde bij de Nederlandse ploeg Jonas Vingegaard.

Heemskerk is nieuwe trainer van Evenepoel

Heemskerk leek dus de ene topploeg voor de andere in te ruilen en ook de ene topper onder de renners voor de andere. Het vermoeden was aanwezig dat hij Evenepoel zou coachen, al heeft Red Bull dat nooit officieel bevestigd. Dat zal ook niet gebeuren, maar volgens Het Laatste Nieuws is Heemskerk wel degelijk de nieuwe coach van Remco.

Heemskerk zou nu, onder de leiding van John Wakefield, al het trainingsmanagement van onder meer Evenepoel op zich nemen. Dat Heemskerk die taak snel op zich nam, moet voor Evenepoel de overgang van de ene trainer naar de andere gemakkelijker maken. Het valt af te wachten in welke mate hun aanpak verschilt.

Traningswijze Evenepoelz al duidelijk worden

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In elk geval is het de bedoeling van de huidige trainingsweken om Evenepoel zo goed mogelijk aan de start van de Tour de France te krijgen. Daar zullen we zien hoe het met de algemene conditie van Remco gesteld is, hoe hij lange klimmen verteert en hoe explosief hij is. Dat zal ook iets zeggen over zijn manier van trainen.