Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

Remco Evenepoel start morgen met grote ambities aan de Tour de France. Onze landgenoot deelt het kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe met Florian Lipowitz en liet in de aanloop niets aan het toeval over. Zo gingen er in de voorbereiding nog enkele kilo's af bij de hardrijder.

Dat gaf Evenepoel zelf toe bij Thijs Zonneveld. De voormalige wereldkampioen zou vier kilo verloren zijn in vergelijking met het voorjaar, toen hij deelnam aan onder meer de Ronde van Vlaanderen. Voormalig topveldrijder en commentator Sven Nys duidt het gewichtsverlies van onze landgenoot.

Risico's

"We weten niet wat zijn vetpercentage in het voorjaar was", zegt Nys bij Sporza. "Lag dat toen hoger, dan houdt dit verlies niet zo'n groot risico in. Je staat nu dan gewoon scherper en je kan je vermogen behouden."

Bij een al laag vetpercentage dreig je spiermassa te verliezen. "Dan krijg je te maken met spierverlies, wat anders is dan vetverlies. Je kan niet bestellen waar je die spieren wil verliezen. Je hele hormonale huishouden raakt er dan bovendien bij betrokken en dat houdt risico's in."

Onder de 5 procent is extreem

Evenepoel laat niets aan het toeval over. Hij reed geen voorbereidende rittenkoersen en koos in de plaats daarvan voor trainingen en hoogtestages. Als hij te weinig vet heeft, kan dat wel gevaarlijk zijn, weet Nys.

"Bij sporters of wielrenners spreek je van een laag vetpercentage als je minder dan 3,5 kilogram vet in je lichaam hebt. Dan zit je in de gevarenzone. Duik je onder de grens van 5 procent, dan wordt het extreem."



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Hormonenspiegel

Nys weet dat veel renners die grens opzoeken en geeft aan dat dat een grote invloed kan hebben op de hormonenspiegel. De testosteronwaarde van renners kan een duik nemen en ze kunnen ook kracht verliezen. Op de langere termijn kan er ook osteoporose optreden.

Gezond is het niet. "Neen, maar als je dit bijvoorbeeld slechts een maand doet, dan kan het. Gevaarlijk wordt het als je dit jaren aanhoudt", aldus Nys.