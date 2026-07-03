Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel trekt met hoge verwachtingen naar de Tour. Onze landgenoot bereidde zich opnieuw minutieus voor op La Grande Boucle met het doel om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemene klassement. Daarvoor verloor hij naar eigen zeggen ook het nodige gewicht.

Remco Evenepoel koos dit jaar voor een alternatieve voorbereiding op de Tour de France. Onze landgenoot reed geen voorbereidende rittenkoers(en), maar koos in de plaats daarvan voor trainingen en hoogtestages. Hij hoopt dat dat zal leiden tot zijn beste resultaat ooit in de Tour.

Ronde van Vlaanderen

In het voorjaar nam Evenepoel voor het eerst deel aan de Ronde van Vlaanderen. Die koers vereist meer pure, explosieve spierkracht en een totaal andere inspanning dan de Tour de France en dus ook meer kilo's.

Hij eindigde er meteen als derde en was de enige die Mathieu van der Poel en winnaar Tadej Pogacar lange tijd kon volgen. Voor de Tour gooide Evenepoel het noodgedwongen over een compleet andere boeg.

Thijs Zonneveld

Journalist Thijs Zonneveld merkte gisteren in een kort interview op dat Evenepoel heel scherp staat. Twee kilo, schatte de Nederlander dat Evenepoel verloren was in vergelijking met het voorjaar. "Bijna 4 kilogram", verbeterde Evenepoel hem. Onze landgenoot denkt dat hij niet aan power heeft ingeboet.

"Zodra dat er bij mij staat, blijft het zo. Ik heb een nieuwe coach die alles goed gemonitord heeft en hij heeft alles onder controle gehouden qua power. Ik ben tevreden met waar ik sta", klonk het.

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Ploegentijdrit

Evenepoel wil morgen meteen knallen in de ploegentijdrit van 19,6 kilometer met start en aankomst in Barcelona. De tijden van de eerste renner van elk team tellen voor de uitslag, waardoor de meervoudige wereldkampioen tijdrijden volop mag dromen van het geel. Voor het algemene klassement wordt rekening gehouden met de individuele tijden van de renners.

Onderweg zal Evenepoel de Montjuïc moeten temmen. Die klim serveert 1,1 kilometer aan 5,5%. Ook in de slotkilometer naar het Olympisch Stadion moet er geklommen worden. Spektakel en afzien verzekerd.

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