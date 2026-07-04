Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"
Foto: © photonews
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Ook Remco Evenepoel start vandaag aan de Tour de France. De medekopman van Red Bull-BORA-hansgrohe droomt in de ploegentijdrit meteen van het geel, maar zal moeten afrekenen met een pak kleppers. Maarten Vangramberen zag Evenepoel in de voorbereiding een heel goede beslissing nemen.

Remco Evenepoel was de voorbije maanden uitsluitend bezig met de Tour. Na tegenvallende klimexamens in de UAE Tour en de Ronde van Catalonië werd gekozen voor een andere aanpak. Zijn wedstrijdkalender voor de Tour werd helemaal vrijgemaakt om plaats te maken voor intensieve trainingen en de nodige hoogtestages.

Die frisheid werkt voor Evenepoel

Op die manier wil hij fris aan de start van de Tour komen. Sporza-journalist Maarten Vangramberen heeft daar een duidelijke mening over. "Ik denk dat dat een héél goeie beslissing was", vertelt hij bij Sporza Daily.

"Hij wou de voorbije weken 2 dingen doen: lichter worden en fris aan de start verschijnen. Ze hebben gemerkt dat die frisheid werkt voor Evenepoel." Vangramberen duikt voor bewijzen ook in het verleden. "Toen hij de Vuelta won, had hij enkel San Sebastian in de benen."

Je kunt ook geen mentale tik krijgen

In 2022, het jaar dat Evenepoel de Vuelta op zijn naam schreef, reed onze landgenoot in juni de Ronde van Zwitserland en eind juli de Clásica San Sebastián. Daartussen werkte hij ook nog de Belgische kampioenschappen af. De Vuelta begon dat jaar op 19 augustus.

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Dit jaar kwam hij sinds Luik-Bastenaken-Luik niet meer in actie. Vangramberen ziet er een groot (mentaal) voordeel in. "Misschien werkt die aanpak en zal hij bergop veel beter zijn dan wij denken. Je kunt ook geen mentale tik krijgen als je in de voorbereiding bergop weer zou moeten lossen."

Op wedstrijdniveau door te trainen

Volgens Vangramberen kan je "renners perfect op wedstrijdniveau krijgen door te trainen". Red Bull-BORA-hangrohe hoopt dat Evenepoel frisser dan ooit aan de Tour-start verschijnt. Door geen Tour Auvergne-Rhône-Alpes te rijden, maar enkel te trainen op hoogte.

Analist Jan Bakelants heeft er zo zijn twijfels over, maar hij hoopt dat de aanpak van Evenepoel rendeert. De ploegentijdrit op zaterdag zal al een eerste indicatie zijn.

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