Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

Remco Evenepoel trekt voor het eerst naar de Tour in dienst van Red Bull-BORA-hansgrohe. Onze landgenoot deelt het kopmanschap met Florian Lipowitz en koos voor een specifieke voorbereiding met een lange periode zonder wedstrijden. Dat doet vragen rijzen.

Remco Evenepoel kwam voor het laatst in actie in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij derde werd na Tadej Pogacar en Paul Seixas. Onze landgenoot wilde zich daarna nauwgezet voorbereiden op de Tour en koos voor uitsluitend trainingen en stages.

Hoe goed gaat Evenepoel zijn?

Het is een opvallende aanpak, temeer omdat de concurrentie wel aan de start verscheen van enkele voorbereidende rittenkoersen. Tadej Pogacar reed bijvoorbeeld de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. Jan Bakelants weet daardoor niet goed wat hij moet verwachten.

"De vraag is ook hoe goed Evenepoel gaat zijn", zegt de analist bij Het Laatste Nieuws. "Ik hoop heel goed, het is hem echt van harte gegund, maar het is onduidelijk in welke vorm hij aan de start komt."

2,5 maanden niet gekoerst

"Hij heeft bijna 2,5 maanden niet gekoerst, dat is bijzonder lang. Heeft die aanpak gewerkt? Feit is dat het nooit een excuus mag zijn, want hij en de ploeg hebben hier zelf voor gekozen."

Bakelants heeft er goede hoop op dat de keuzes van Evenepoel goede resultaten zullen opleveren. Red Bull-BORA-hansgrohe wil van Evenepoel opnieuw de klimmer maken van 2024 en gooide het daarom over een compleet andere boeg.



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Bijna een sprinter

"Hij was bijna een sprinter geworden: bijzonder explosief, maar te geblokt om bergop mee te kunnen. En dus hebben ze het helemaal omgegooid. Ze hebben ruim de tijd genomen om anders te gaan werken. Ik weet het niet zeker, maar ik wil geloven dat het gelukt is."

Evenepoel wil in de ploegentijdrit op de eerste dag al meteen uithalen en een gooi doen naar het geel. Het zou de toon kunnen zetten voor een sterke Tour. Samen met medekopman Florian Lipowitz hoopt hij Pogacar en Jonas Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen. Het is afwachten of dat lukt na een zeer specifieke voorbereiding.