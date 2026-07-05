🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"
Foto: © photonews
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Volgens enkele voormalige renners is Remco Evenepoel wel héél goed aan de Tour de France begonnen. George Hincapie en Lance Armstrong zagen hem sterk presteren in de ploegentijdrit. Hincapie vond de prestatie van Evenepoel zelfs de beste van een klassementsrenner.

In de podcast THEMOVE stak de 53-jarige Hincapie zijn lof voor Evenepoel niet onder stoelen of banken. "De beste prestatie van een klassementsrenner kwam in mijn opinie van Remco. Hij was de enige klassementsman die de tijdrit begon met een kopbeurt. Na de eerste bocht was hij al achterom aan het kijken om te checken: zijn mijn jongens er nog?"

Dat maakte grote indruk op Hincapie. "Vanaf de start van de ploegentijdrit maakte hij zo'n beheerste indruk. Daarna schoof hij als vierde renner in, hij liet slechts drie renners voorgaan. Dat hebben ze goed gepland. Niemand wil achter de beste tijdrijder ter wereld zitten. Hij is zo dynamisch." Het leek wel alsof Evenepoel maar niet vermoeid raakte.

Evenepoel reed weg van Lipowitz

De Belg van Red Bull bleef de noodzakelijke inspanningen leveren. "Hij bleef kopbeurten doen en won het gevecht op de weg van zijn ploegmaat Florian Lipowitz. Hij reed hem uit het wiel. Dat was een krachtig statement, vond ik." Hincapie vond dat dit, in tegenstelling tot sommige Belgische analisten, duidelijk in het voordeel van Evenepoel sprak.

Lance Armstrong verwees ook naar de communicatie van het team over het gedeelde kopmanschap van Evenepoel en Lipowitz. "De ploeg zei dat het op de weg wel duidelijk zou worden. We weten niet of dat PR-praat was of niet, maar de weg heeft beslist. Hij gaat hier veel vertrouwen uit putten", zegt de Amerikaan over Evenepoel.

Armstrong én Hincapie zagen resultaten geschrapt

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Hincapie en Armstrong weten ook wat het is om opvallende prestaties te leveren in de Tour de France. Bij beiden werden bepaalde resultaten uit de Tour-geschiedenis geschrapt vanwege dopinggebruik. Evenepoel kan zich op de borst kloppen dat hij het op een zuivere manier doet, ongeacht of iemand beter is of niet. 

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