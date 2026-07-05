'Uno-X versterkt zich met nationaal kampioen tijdrijden'

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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'Uno-X versterkt zich met nationaal kampioen tijdrijden'

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De Tour de France is nu volop bezig, maar dat houdt de transfercarrousel niet tegen. Zo zou Uno-X Mobility uitpakken met Deens kampioen tijdrijden Kristian Egholm.

Dat vernam het Deense Feltet uit goede bron. De 22-jarige Egholm verlaat Lidl-Trek, waar hij al sinds 2024 in de opleidingsploeg vertoeft. Hij maakt in 2027 de overstap naar Uno-X Mobility en tekent naar verluidt een contract voor drie jaar tot en met eind 2029.

Nationaal kampioen tijdrijden

De deal zou afgesloten zijn voor het Deense nationale kampioenschap tijdrijden. Daar pakte Egholm heel verrassend de titel voor Mikkel Bjerg en Peter Øxenberg. Een knappe prestatie die ook Lidl-Trek niet ontgaan is.

Egholm was bij de jeugd een groot talent in Denemarken. In 2022 werd hij vierde in Parijs-Roubaix voor junioren. Dit jaar werd hij dertiende in Parijs-Roubaix voor beloften. In 2024 won hij een rit in de Orlen Nations Grand Prix, een rittenkoers in Polen.

Landgenoten

Bij de profs zagen we hem dit jaar aan het werk in onder meer de AlUla Tour, de Ronde van Sardinië, Nokere Koerse, de Ronde van Limburg en de Ronde van Hongarije. Met zijn enige overwinning van het seizoen werd hij meteen nationaal kampioen tijdrijden van zijn land.


Bij Uno-X Mobility vindt Egholm enkele landgenoten terug. Ook Jonas Abrahamsen, Søren Wærenskjold en Tobias Halland Johannessen zijn er aan de slag. Die laatste is in de Tour de France de kopman van het team.

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