Goud! Lotte Kopecky pakt haar 1e wereldtitel in Glasgow

Lotte Kopecky is opnieuw wereldkampioen in de afvalling geworden. In Glasgow was er niets aan haar te doen om haar wereldtitel te worden.

Op het Super-WK in Glasgow rijdt Lotte Kopecky 4 wedstrijden. Haar 1e afspraak was de afvalling, waar ze haar wereldtitel kon verlengen. In het begin moest de wedstrijd 2 keer geneutraliseerd worden. Eerst was er een lekke band en nadien een valpartij. Kopecky bleef uit de problemen en controleerde goed voorin. Kopecky lette bij elke sprint goed op en reed zo nooit in de gevarenzone. Elke 2 ronden was de laatste rensters uitgeschakeld. Zonder problemen raakte Kopecky bij de laatste 3 en zo was de 1e medaille al binnen. Ook mocht ze naar de laatste sprint. Daarin was ze oppermachtig en klopte ze de Française Fortin. Zo volgde Kopecky zichzelf op als wereldkampioen in de afvalling.