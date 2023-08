Diepe ontgoocheling bij Robbe Ghys en Lindsay De Vylder na het mislopen van een medaille: "Daar ontglipte het ons"

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hebben op de ploegkoers nipt naast een medaille gepakt. Achteraf was er diepe ontgoocheling en zagen ze waar het misliep.

Lang hadden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder uitzicht op goud, maar in de laatste sprint tuimelden ze nog van het podim. Een banddikte was het verschil. Ze kwamen dat pas bij Sporza te weten.

"Nochtans reden we de perfecte koers", vond Ghys. "We pakten altijd genoeg punten, maar op het einde lieten we ons gewoon door de Nederlanders flikken. Ze flikten ons in ons eigen spel, door op het juiste moment hard te rijden."

Dat hard rijden was net voor de laatste sprint. "Alles liep tot die laatste wissel perfect", aldus De Vylder. "De Nederlanders raasden ons voorbij, waardoor Ghys meteen een klein gaatje moest dichten." Het was de inspanning te veel, zo bleek. "En de rest had wel nog een versnelling. Dus alles ontglipt ons nog."

Er was diepe ontgoocheling bij het duo, maar ook grote fierheid op hun prestatie. "We hebben gevochten met het mes tussen onze tanden en we werden gewoon in de laatste sprint gepakt", besloot Ghys.