Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning
Foto: © photonews

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Alec Segaert kan alvast nadenken over zijn volgende doelstelling, want hij zal niet deelnemen aan de slotrit van de Ronde van Zwitserland. Tadej Pogacar zal wellicht nog eens willen uitpakken en ook elders wordt er nog gekoerst.

Kevin Vanbuggenhout

Philipsen reageert op dubbele overwinning

"Het is lang geleden dat ik nog zo diep ben gegaan", reageert Jasper Philipsen in zijn flashinterview na zijn rit- en eindzege in de Baloise Belgium Tour. Dat kwam grotendeels omdat hij zowel tijdens de Gouden Kilometer als in de finale sprint het volle pond moest geven. "Het is leuk om een rittenkoers te winnen, dat overkomt me niet al te vaak. En zeker om dit te doen in eigen land."

De toekomst ziet er goed uit voor de snelle man van Alpecin-Premier Tech. "De voorbereiding op het zeer belangrijke BK en de Tour de France is grotendeels af. Ik ga gewoon nog wat frisheid zoeken."

Naast het wegwielrennen werd ook de Wereldbeker mountainbike in Lenzerheide gereden, met vandaag de crosscountry op het menu. De Fransman Martin profiteerde van een val van zijn landgenoot Boichis. Bij de vrouwen was het een onemanshow van Rissveds.

Kevin Vanbuggenhout

Pogacar doet het ook met een dubbelslag

Zoals verwacht heeft Tadej Pogacar de Ronde van Zwitserland gewonnen. Net als Philipsen in België pakte Pogacar in Zwitserland op de slotdag de rit- en eindzege. Er was ook een Belgisch lichtpunt: Vervaeke stelde op de cols zijn bergtrui veilig. Op acht kilometer van de aankomst vertrok Pogacar solo op de slotklim.

In de laatste kilometer ging de Sloveen dan ook nog op en over Lenny Martinez, de enige vluchter die nog voorop was. Pogacar zette zo de puntjes op de i op het einde van een dominante week. Martinez werd tweede in de slotrit, Lemmen derde. Jarno Widar kwam knap als vierde over de meet.

Kevin Vanbuggenhout

Philipsen wint Baloise Belgium Tour na dubbelslag

In de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour mengden Alex Aranburu, Jasper Philipsen en Jenno Berckmoes zich al in de Gouden Kilometer, met het oog op de strijd voor de eindzege. Die zou aan de finish in Hoeilaart nog altijd op het spel staan, net als de ritzege. Abrahamsen werd na een late uitval overrompeld in de slotkilometer.

Philipsen kwam er op het juiste moment uit en sloeg zo een fraaie dubbelslag: de ritzege en eindzege is voor hem. Uiteraard is het een opsteker van jewelste richting de Tour de France, waar Philipsen al zo vaak naar winst spurtte. Berckmoes werd eervol tweede in de rit en het klassement.

Kevin Vanbuggenhout

Van Kerckhove 3e in Italië en Pidcock wint in Andorra

De eerste spraakmakende Belgische prestatie van de dag komt uit de Giro Next Gen. Matisse Van Kerckhove van Visma-Lease a Bike reed naar een knappe derde plaats in de afsluitende tijdrit. Hij eindigde op 32 seconden van ritwinnaar Lorenzo Finn, die zich zo verzekerde van de eindzege. Jasper Schoofs werd achtste in de rituitslag, Matteo Vanhuffel in het eindklassement.

Elders in Zuid-Europa waren de profs aan de bak, namelijk in de eendagskoers Andorra MoraBanc Classica. Tom Pidcock zette deze koers naar zijn hand en finishte met enkele seconden voorsprong op Carlos Verona. Sepp Kuss maakte het podium compleet. Pidcock paste nog voor de Ronde van Zwitserland wegens het oplopen van een mild virus, maar hij is alweer in vorm met het oog op de Tour de France.

Kevin Vanbuggenhout

Bisnummer Lipowitz en eerste zege Vos

In de slotrit van de Ronde van Slovenië lag er in de finale nog een kort en steil klimmetje. Daar trok Florian Lipowitz fors door. Na zijn ritzege van gisteren was de Duitser zo op weg naar een bisnummer. Deze keer werd hij door niemand meer bijgehaald: een tweede ritzege en de eindzege dus voor Lipowitz. Evenepoel is gewaarschuwd met het oog op de Tour. Pithie en Fancellu werden tweede en derde in de rit.

In het vrouwenwielrennen heeft Marianne Vos haar eerste zege van het seizoen behaald in Barcelona. Eerder in de Ronde van Catalonië liet ze een ritzege aan ploeggenote Nienke Veenhoven. Deze keer waren de rollen omgekeerd. Vos spurtte veruit het snelst in het peloton, Veenhoven vierde als tweede in de rituitslag en als winnares van de puntentrui mee. Nicole Steigenga bezorgde AG Insurance-Soudal een derde plek. De eindzege gaat naar Paula Blasi.

Kevin Vanbuggenhout

Vervaeke en andere Belgen in de aanval

Ook op de laatste dag van de week is de aanvalslust bij de Belgische wielrenners niet te temmen. De Baloise Belgium Tour zou weleens op een secondenspel kunnen uitdraaien. Om de favorieten te verschalken, mikken Belgen zoals Victor Hannes, Kay De Bruyckere en Zeno Moonen op de vlucht. Hun metgezellen in de slotrit naar Hoeilaart zijn Baguelin, Konings, Brunel en Appel.

In de Ronde van Zwitserland is het Louis Vervaeke die samen met heel wat schoon volk in de ontsnapping zit. Vervaeke heeft zo zijn eigen doel, want hij draagt de bergtrui en zal hopen om die te kunnen behouden. Mogelijk is Tadej Pogacar de gevaarlijkste klant, zonder dat hij het zelf wil. "We zijn hier om te winnen", verklaarde Pogacar bij Cycling Pro Net. Een derde ritzege zal hij dus niet zomaar laten liggen.

Kevin Vanbuggenhout

Reusser wint Ronde van Zwitserland voor vrouwen

Bij de vrouwen zit de Ronde van Zwitserland er al op. Marlen Reusser heeft zich verzekerd van de eindzege door ook de sloetetappe naar haar hand te zetten. Reusser begon als leidster aan de laatste rit naar Villars-sur-Ollon en reed in de Alpen met een kleine voorsprong solo naar de ritzege. Kerbaol en Niewiadoma strandden op zeven seconden op de tweede en derde plaats.

De top drie uit de laatste rit is ook exact de top drie uit het eindklassement. Alleen is de voorgift van Reusser in het klassement wat groter. Ze wint de Ronde van Zwitserland met een voorsprong van 1'31" op Kerbaol. Reusser is een voormalige ploeggenote van Lotte Kopecky en rijdt nu bij Movistar.

Bahrain Victorious, de ploeg van Segaert, heeft laten weten dat de Belg niet aan de start verschijnt van de laatste rit van de Ronde van Zwitserland. Met een mededeling op sociale media maakte de ploeg zijn opgave bekend. "Na een sterke prestatie in de tijdrit, wat zijn specialiteit is, zal Alec Segaert niet van start gaan in de laatste etappe van de Tour de Suisse."

Segaert werd in die tijdrit zeventiende, op bijna 47 seconden van ritwinnaar Pogacar. Het tijdrijden is inderdaad al lang een specialiteit van Segaert, maar inmiddels heeft hij misschien een nog wel groter patent op late uitvallen in ritten in lijn. In Zwitserland wacht alleen nog een loodzware slotrit, waarin voor Segaert dus weinig te halen valt.

Er staan drie passages over de Col de la Croix op het programma. Mogelijk mogen we ons verwachten aan een nieuw nummertje van leider Tadej Pogacar, die de Ronde van Zwitserland al vanaf de eerste dag in een wurggreep houdt. De Sloveen won al twee ritten en zal op weg naar de eindzege wellicht zijn derde ritzege willen boeken.

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Ook andere rittenkoersen toe aan hun ontknoping. In de Baloise Belgium Tour is het op weg naar Hoeilaart aan leider Alex Aranburu om zich niet te laten verrassen. Zijn voorsprong op Jasper Philipsen, Jenno Berckmoes en Quinten Hermans bedraagt slechts enkele seconden. Lipowitz zal wellicht de Ronde van Slovenië winnen. Zijn ploegmaat Pithie kan in de slotrit voor zijn derde ritzege gaan.

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