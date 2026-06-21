Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

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Alec Segaert kan alvast nadenken over zijn volgende doelstelling, want hij zal niet deelnemen aan de slotrit van de Ronde van Zwitserland. Tadej Pogacar zal wellicht nog eens willen uitpakken en ook elders wordt er nog gekoerst.