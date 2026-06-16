Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

Op sommige momenten konden ze de glimlach bovenhalen, maar voor Arnaud De Lie en Tom Pidcock is het in zijn geheel bekeken geen gemakkelijk seizoen. In aanloop naar de Tour de France nemen ze allebei een drastische beslissing.

Het is ook dezelfde beslissing die ze nemen. Voor beide renners zou de opbouw richting de Tour de France verlopen via een deelname aan de Ronde van Zwitserland, die woensdag begint. Lotto-Intermarché heeft zijn selectie voor de Ronde van Zwitserland bekendgemaakt en bij de geselecteerden is geen spoor van Arnaud De Lie.

Wie wel voor de Belgische ploeg aan de start verschijnt in Zwitserland: Jarno Widar, Liam Slock, Cedric Beullens, Sébastien Grignard, Felix Orn-Kristoff, Jonas Rutsch en Lorenzo Rota. Ondanks de afwezigheid van De Lie zit het met het moreel wel goed. Dat is te danken aan de memorabele zege van Slock in de GP van Gippingen.

Fresh from victory in Switzerland we prepare for Tour de Suisse 🇨🇭



🇧🇪 Jarno Widar

🇧🇪 Liam Slock

🇧🇪 Cedric Beullens

🇧🇪 Sébastien Grignard

🇳🇴 Felix Ørn-Kristoff

🇩🇪 Jonas Rutsch

🇮🇹 Lorenzo Rota pic.twitter.com/ICwgPBvjBt — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) June 15, 2026

Op de site van Pinarello Q36.5 lezen we dan weer dat Tom Pidcock afziet van een deelname aan de Ronde van Zwitserland. Pidcock heeft een milde virale infectie opgelopen. Om volledig te kunnen herstellen van zijn ziekte heeft zijn ploeg een extra periode met aandacht voor herstel en trainingen ingelast. Pidcock koerst op 21 juni wel in Andorra.

Pidcock zal eerst de komende dagen trainen in Andorra, op trainingswegen waar hij enorm vertrouwd mee is. Daar zal hij dus binnen vijf dagen deelnemen aan een eendagskoers, wat toch heel wat anders is dan te moeten meedoen aan een zware rittenkoers als de Ronde van Zwitserland. Pinarello hoopt dat Pidcock zo voldoende hersteld geraakt.





De Lie reed wel nog de Copenhagen Sprint

Voor Arnaud De Lie is zijn forfait ook een nieuwe episode in een bewogen hoofdstuk. Na zijn opgave in de Giro won hij indrukwekkend een rit in de Tour de Wallonie, maar in het Circuit Franco-Belge moest hij vroegtijdig lossen. Hij reed ook nog de Copenhagen Sprint, maar dus niet de Ronde van Zwitserland.