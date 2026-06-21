Opinie Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen
Foto: © photonews

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Florian Lipowitz en Remco Evenepoel hopen straks samen goedlachs door de Tour te rijden. Ze delen de verantwoordelijkheid van het kopmanschap, maar zijn daardoor ook elkaars concurrenten. In Slovenië gaf Lipowitz zijn visitekaartje af.

Evenepoel rijdt zoals bekend geen rittenkoersen in aanloop naar de Tour de France. Lipowitz houdt het aantal koersdagen tijdens zijn voorbereiding eveneens beperkt, maar rijdt wel de Ronde van Slovenië. Wanneer een klassementsrenner kort voor de Tour in actie komt, worden daar al snel conclusies aan verbonden, positief of negatief.

Als Evenepoel in het verleden tijdens de Dauphiné nog werk bleek te hebben, werden daar vraagtekens bij geplaatst. Een goede prestatie kan echter juist vertrouwen opleveren. In Slovenië treft Lipowitz een bescheiden deelnemersveld. Dat zorgde ook voor de nodige druk: hij moest de koninginnenrit winnen, het liefst met een aardige voorsprong.

Lipowitz en Pellizzari samen op pad

In de vierde rit van de Ronde van Slovenië was de beklimming van de Vršič de scherprechter. De klim was 12,7 kilometer lang en had een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent. Lipowitz trok ten aanval met ploegmaat Pellizzari. De Italiaan kon vervolgens het tempo bepalen, totdat Lipowitz besloot alleen verder te gaan.

Lipowitz bereikte de top van de klim met ongeveer een halve minuut voorsprong op Pellizzari. Omrzel volgde daarachter als derde man in koers, op een kleine twee minuten van Lipowitz. Dat waren ongeveer de tijdsverschillen die Lipowitz voor ogen zal hebben gehad. Hij kon tevreden zijn: zijn test bergop richting de Tour was geslaagd.

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Lipowitz traag naar beneden

Op dat moment kon dit zelfs als een statement aan het adres van Evenepoel worden beschouwd. De rit was alleen nog niet afgelopen, want er volgde nog een afdaling. Lipowitz nam daarin weinig risico en daalde een stuk voorzichtiger, zeg maar trager, dan Pellizzari, die zijn Duitse ploegmaat daardoor weer wist te achterhalen.

Ook Omrzel kwam tijdens de afdaling dichterbij. De voorzichtige afdaling van Lipowitz lag dus aan de basis van de kleiner wordende tijdsverschillen. Dat schetst toch een heel ander beeld. Mogelijk was Lipowitz erop gebrand om alleen over de finish te komen. In dat geval kan het een kleine mentale tik zijn dat hij daar uiteindelijk niet in slaagde.

Daalt Lipowitz binnenkort sneller?

Alles hangt af van de instelling van Lipowitz. Wilde de 25-jarige Duitser met het oog op de Tour de France absoluut geen risico nemen en daalt hij straks een stuk sneller? Dan is er voor hem geen vuiltje aan de lucht. Rijdt hij in de Tour op dezelfde manier naar beneden, dan kan hij in de afdalingen wel enorm kwetsbaar worden.

Daar zou ook Evenepoel van kunnen profiteren. In het verleden werden er eveneens vraagtekens geplaatst bij zijn daalkunsten, maar inmiddels lijkt hij op dat gebied minstens even sterk als Lipowitz, zo niet sterker. Alleen Lipowitz zelf kan de vraag beantwoorden hoeveel ruimte hij nog heeft om zijn tijdverlies in afdalingen te beperken.

Evenepoel een heel ander type

Hoe we zijn prestatie in Slovenië moeten beoordelen, hangt volledig af van dat antwoord. We zullen de Tour moeten afwachten. Evenepoel en Lipowitz worden door Red Bull als twee verschillende typen renners gepresenteerd. Evenepoel weet dat zijn ploegmaat voorlopig een goede klimmer maar voorzichtige daler is.

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