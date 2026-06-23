Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan

Wereldwijd staat er een belangrijk wielerweekend voor de deur. Mathieu van der Poel komt mogelijk echter niet in actie. Vooralsnog lijkt hij het Nederlands kampioenschap opnieuw links te laten liggen.

Het is weer de tijd van het jaar waarin de nationale kampioenschappen worden verreden. In de VS vonden die de afgelopen dagen al plaats: Quinn Simmons prolongeerde zijn titel. In België wordt zondag het BK op de weg in Brasschaat verreden. De Nederlandse titelstrijd vindt diezelfde dag plaats in en rond Nijmegen en Berg en Dal.

Naar verwachting gebeurt dat zonder Van der Poel. Hoewel hij al twee keer Nederlands kampioen werd, in 2018 en 2020, maakt Van der Poel maar zelden ruimte in zijn programma voor het NK. De 31-jarige renner heeft in totaal vijf keer meegedaan. Naast de twee edities waarin hij de titel veroverde, stond hij ook in 2016, 2021 en 2023 aan de start.

Organisatie hoopt nog op komst Van der Poel

Wanneer Van der Poel ook dit jaar het NK overslaat, is dat voor het derde jaar op rij en de vierde keer in vijf jaar. De voorwaardelijke wijs is nog op zijn plaats, want organisator Joost van Wijngaarden vertelde aan WielerFlits dat deelname van Van der Poel nog altijd mogelijk is. Alpecin-Premier Tech heeft hem namelijk als reserve ingeschreven.

Het aantal deelnames van Van der Poel aan het NK verschilt in ieder geval sterk van dat van de Belgische toppers aan het BK. Het wordt dit jaar waarschijnlijk een BK zonder Wout van Aert en Remco Evenepoel, maar daarbij spelen de omstandigheden een belangrijke rol. Een fitte Van Aert zou gestart hebben en had het parcours zelfs al verkend.

Elleboogblessure bij Van Aert

Een ontsteking aan zijn elleboog houdt hem aan de kant en zorgt er ook voor dat hij de Tour moet missen. Evenepoel rijdt dit jaar bewust geen wedstrijden in aanloop naar de Tour, een atypische voorbereiding voor de Belg. Van Aert heeft inmiddels negen keer aan de BK-wegrit deelgenomen. Vorig jaar moest hij afhaken wegens ziekte.



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Bij een afzegging is er dus vaak een reden. Evenepoel reed tot dusver vijf keer de BK-wegrit, maar is met zijn 26 jaar ook vijf jaar jonger dan Van Aert en Van der Poel. Of Van Aert en Evenepoel aan het BK tijdrijden deelnemen, verschilt van jaar tot jaar. Vaak hebben ze wel minstens de intentie om de wegwedstrijd of de te rijden.

Kopecky rijdt elk jaar beide kampioenschappen

Van der Poel reed nog nooit het NK tijdrijden. Hij staat ook minder bekend als tijdrijder, al moeten we daar na de Ronde van Zwitserland misschien anders naar kijken. Het verschil in de benadering van de kampioenschappen valt in ieder geval op. Bij de vrouwen rijdt Lotte Kopecky zelfs elk jaar de wegrit en de tijdrit.

Na haar huwelijk met Axel Merckx ligt de nadruk nu weer op het sportieve. SD Worx-Protime maakte haar programma voor de komende periode bekend. Naast de BK-wegrit en het BK tijdrijden staat ook de Tour de France Femmes op haar programma. Bij Van der Poel komt de volgende koersdag er allicht in de Tour, al kan hij zondag nog voor een verrassing zorgen.