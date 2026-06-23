Analyse Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wereldwijd staat er een belangrijk wielerweekend voor de deur. Mathieu van der Poel komt mogelijk echter niet in actie. Vooralsnog lijkt hij het Nederlands kampioenschap opnieuw links te laten liggen.

Het is weer de tijd van het jaar waarin de nationale kampioenschappen worden verreden. In de VS vonden die de afgelopen dagen al plaats: Quinn Simmons prolongeerde zijn titel. In België wordt zondag het BK op de weg in Brasschaat verreden. De Nederlandse titelstrijd vindt diezelfde dag plaats in en rond Nijmegen en Berg en Dal.

Naar verwachting gebeurt dat zonder Van der Poel. Hoewel hij al twee keer Nederlands kampioen werd, in 2018 en 2020, maakt Van der Poel maar zelden ruimte in zijn programma voor het NK. De 31-jarige renner heeft in totaal vijf keer meegedaan. Naast de twee edities waarin hij de titel veroverde, stond hij ook in 2016, 2021 en 2023 aan de start.

Organisatie hoopt nog op komst Van der Poel

Wanneer Van der Poel ook dit jaar het NK overslaat, is dat voor het derde jaar op rij en de vierde keer in vijf jaar. De voorwaardelijke wijs is nog op zijn plaats, want organisator Joost van Wijngaarden vertelde aan WielerFlits dat deelname van Van der Poel nog altijd mogelijk is. Alpecin-Premier Tech heeft hem namelijk als reserve ingeschreven.

Het aantal deelnames van Van der Poel aan het NK verschilt in ieder geval sterk van dat van de Belgische toppers aan het BK. Het wordt dit jaar waarschijnlijk een BK zonder Wout van Aert en Remco Evenepoel, maar daarbij spelen de omstandigheden een belangrijke rol. Een fitte Van Aert zou gestart hebben en had het parcours zelfs al verkend.

Elleboogblessure bij Van Aert

Een ontsteking aan zijn elleboog houdt hem aan de kant en zorgt er ook voor dat hij de Tour moet missen. Evenepoel rijdt dit jaar bewust geen wedstrijden in aanloop naar de Tour, een atypische voorbereiding voor de Belg. Van Aert heeft inmiddels negen keer aan de BK-wegrit deelgenomen. Vorig jaar moest hij afhaken wegens ziekte. 

Lees ook... Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"

Bij een afzegging is er dus vaak een reden. Evenepoel reed tot dusver vijf keer de BK-wegrit, maar is met zijn 26 jaar ook vijf jaar jonger dan Van Aert en Van der Poel. Of Van Aert en Evenepoel aan het BK tijdrijden deelnemen, verschilt van jaar tot jaar. Vaak hebben ze wel minstens de intentie om de wegwedstrijd of de  te rijden. 

Kopecky rijdt elk jaar beide kampioenschappen

Van der Poel reed nog nooit het NK tijdrijden. Hij staat ook minder bekend als tijdrijder, al moeten we daar na de Ronde van Zwitserland misschien anders naar kijken. Het verschil in de benadering van de kampioenschappen valt in ieder geval op. Bij de vrouwen rijdt Lotte Kopecky zelfs elk jaar de wegrit en de tijdrit.

Na haar huwelijk met Axel Merckx ligt de nadruk nu weer op het sportieve. SD Worx-Protime maakte haar programma voor de komende periode bekend. Naast de BK-wegrit en het BK tijdrijden staat ook de Tour de France Femmes op haar programma. Bij Van der Poel komt de volgende koersdag er allicht in de Tour,  al kan hij zondag nog voor een verrassing zorgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"

Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"

12:20
Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

11:20
Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

13:20
Red Bull-Belgen krijgen pittige signalen: "Latere fase Tour de France ligt Lipowitz beter dan Evenepoel"

Red Bull-Belgen krijgen pittige signalen: "Latere fase Tour de France ligt Lipowitz beter dan Evenepoel"

14:45
UPDATE: Visma-Lease a Bike hakt de knoop door en kiest vervanger van Van Aert

UPDATE: Visma-Lease a Bike hakt de knoop door en kiest vervanger van Van Aert

16:43
Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France

Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France

07:20
UPDATE CONTRACTEN: Ploeg Pogacar gaat door met sterkhouder, goed nieuws voor 2 Belgen

UPDATE CONTRACTEN: Ploeg Pogacar gaat door met sterkhouder, goed nieuws voor 2 Belgen

13:45
Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

09:20
Wielerwereld opnieuw in diepe rouw: winnaar van bekende koers overlijdt op zijn 43ste na verkeersongeval

Wielerwereld opnieuw in diepe rouw: winnaar van bekende koers overlijdt op zijn 43ste na verkeersongeval

07:50
Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

07:00
Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

20:00
Sven Nys is helder over Mathieu van der Poel

Sven Nys is helder over Mathieu van der Poel

22/06
Deze renner MOET naar de Tour: "Pogacar kan tien ritten winnen"

Deze renner MOET naar de Tour: "Pogacar kan tien ritten winnen"

19:00
Team Visma - Lease a Bike gaat stap verder in bekendmaking Tour-selectie

Team Visma - Lease a Bike gaat stap verder in bekendmaking Tour-selectie

18:00
Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over? Naast de fiets

Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over?

22/06
KOERS LIVE 22/06: Wereldkampioene komt met erg persoonlijk verhaal over ziekte

KOERS LIVE 22/06: Wereldkampioene komt met erg persoonlijk verhaal over ziekte

22/06
Johan Bruyneel ziet het groots: "Ik zie ze met hun twee Vingegaard lossen"

Johan Bruyneel ziet het groots: "Ik zie ze met hun twee Vingegaard lossen"

22/06
"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France" Analyse

"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France"

22/06
Wat een cijfers: Tadej Pogacar vinkt alles af en zet iets ongelooflijks neer

Wat een cijfers: Tadej Pogacar vinkt alles af en zet iets ongelooflijks neer

22/06
Komt er snel een baby ten huize Nys? Anna geeft verrassend antwoord Naast de fiets

Komt er snel een baby ten huize Nys? Anna geeft verrassend antwoord

22/06
Benoot waarschuwt Frankrijk over Seixas: “Dan zal een lange carrière er niet in zitten”

Benoot waarschuwt Frankrijk over Seixas: “Dan zal een lange carrière er niet in zitten”

22/06
Het best bewaarde geheim van Vive le Vélo is eindelijk onthuld Naast de fiets

Het best bewaarde geheim van Vive le Vélo is eindelijk onthuld

22/06
Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt

Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt

22/06
Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

22/06
Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

22/06
Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

21/06
Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

21/06
Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen Opinie

Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen

21/06
Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

21/06
Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

21/06
Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Verdrietigste mens ter wereld"

Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Verdrietigste mens ter wereld"

21/06
Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

21/06
Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

21/06
🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

21/06
Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

21/06
Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

21/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Tim Merlier Wout Van Aert Karsten Kroon Thibau Nys Patrick Lefevere Tiesj Benoot Mike Teunissen Olav Kooij Said Haddou Timothy Dupont Roxane Knetemann Sylvain Moniquet Thijs Zonneveld Zakkari Dempster Jordi Meeus Maxim Van Gils Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved