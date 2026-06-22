KOERS LIVE 22/06: Wereldkampioene komt met erg persoonlijk verhaal over ziekte

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Lorena Wiebes kennen we als absolute rassprintster. En Niels Vandeputte als veldrijder. Zondag hebben ze echter beiden op een heel andere ondergrond weten te winnen. In Luxemburg stond er een gravelrace op het programma.