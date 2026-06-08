Naast de fiets 📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren
Foto: © photonews

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Dat Lotte Kopecky en Axel Merckx getrouwd zijn, is ondertussen al even bekend. Maar nu delen de twee ook foto's van hun huwelijk voor de kerk op Instagram. Dat leidt tot heel wat reacties van bekende namen van binnen en buiten de wielerwereld.

Lorenz Lomme

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren

Lotte Kopecky en Axel Merckx deelden op Instagram foto's van hun ceremonie in een volle Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken. Daar gaven ze elkaar het jawoord in het bijzijn van familie en vrienden.

Heel wat namen uit de wielerwereld reageerden. Zo schrijft Eli Iserbyt "Proficiat", met daarbij een emoji met hartjes als ogen. "Gefeliciteerd allebei! Wat een prachtige dag moet het geweest zijn", schrijft journaliste Marijn de Vries. Ook Ine Beyen maakt haar felicitaties over.

Hélène Hesters was er blijkbaar bij: "Het was prachtig Swakkes!!!". "Proficiat !!!!!! Geniet !!!", schrijft ex-voetballer Jelle Van Damme dan weer.

 

Lorenz Lomme

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exlcusieve foto's van hun trouwfeest

Lotte Kopecky en Axel Merckx gaven elkaar op 26 mei van dit jaar het jawoord in het stadhuis van Brugge. Afgelopen zaterdag maakten ze het ook officieel voor de kerk. Dat deden ze in een volle Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken in het bijzijn van familie en vrienden.

Van die ceremonie delen ze nu foto's op Instagram. "Een dag die we voor de rest van ons leven zullen koesteren", lezen we als bijschrift.

"Bedankt allemaal om deel uit te maken van deze prachtige dag. We zijn ontzettend blij om onze reis met jullie te kunnen delen", voegen Kopecky en Merckx nog toe.

Op 26 mei bleek dat Lotte Kopecky en Axel Merckx met elkaar in het huwelijksbootje waren gestapt. Bij de aanwezigen was ook niemand minder dan voormalig bondscoach wielrennen en co-commentator José De Cauwer.

De Cauwer vertelde dit nieuws zelf tijdens de VRT-uitzending van de openingsetappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ik was getuige van de bruiloft van Lotte Kopecky en Axel Merckx", vermeldde De Cauwer. De winnares van Milaan-Sanremo en de zoon van Eddy Merckx gaven elkaar in het stadhuis van Brugge het jawoord, maar ook recenter in de kerk in Laken.

Christophe Vandegoor, die eveneens commentaar gaf, vroeg zich vervolgens af of De Cauwer dé getuige was. Met andere woorden: of hij de getuige was van de bruidegom of de bruid. Dat was niet het geval. De Cauwer was een van de genodigden. Hij hoorde Merckx en Kopecky dus zeggen dat ze met elkaar verder wilden als man en vrouw.

Kopecky en Merckx zagen er heel gelukkig uit

De 76-jarige De Cauwer pakte uit met een kwinkslag over zijn eigen leeftijd, maar had vooral heel goed nieuws te vertellen over Lotte en Axel. "Ze zagen er heel goed en heel gelukkig uit." Ze zijn er in elk geval ook goed in geslaagd om de lippen op elkaar te houden over hun huwelijk. Vooraf was niet uitgelekt dat ze zouden trouwen.

Eind 2025 kwam naar buiten dat Kopecky een nieuwe relatie had en Axel Merckx haar nieuwe partner was. Zo vertelde Kopecky dat ze niet meer alleen thuiskwam, zonder de naam van haar partner te onthullen. Het was niet de bedoeling om met hun relatie uitgebreid in de media te komen, maar ze wilden die ook niet verborgen houden.

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Eddy Merckx niet aanwezig bij ceremonie in Brugge

Voordat ze elkaar eeuwige trouw beloofden, was het niet bekend dat Kopecky en Merckx verloofd waren. Bij de ceremonie in het stadhuis van Brugge kon Eddy Merckx overigens niet aanwezig zijn. Dat liet zijn gezondheid immers niet toe. 

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