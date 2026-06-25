🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Hoe moeten we nu Remco Evenepoel inschatten? Het is een groot vraagteken voor zowat iedereen, inclusief voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner.

In een video op zijn YouTube-kanaal over de sterkte van Pogacar heeft de Amerikaan ook besproken hoe Evenepoel ervoor staat voor de Tour. "Evenepoel is MIA", geeft Horner toe dat hij door het gebrek aan wedstrijden weinig weet over de vorm van Evenepoel. Horner keert terug naar het vorige referentiepunt: Luik-Bastenaken-Luik.

'Hij werd gelost door Pogacar en Seixas, die genoeg stamina had in een koers van 250 kilometer. Evenepoel ontplofte op La Redoute. Red Bull was tactisch een nachtmerrie", is Horner streng voor de ploeg van Remco. "Evenepoel zat in de vroege ontsnapping en deed daar iets te veel werk, maar niet genoeg om zo te ontploffen op La Redoute."

Evenepoel bergop matig in Luik-Bastenaken-Luik

Zorgwekkender is dat nog andere renners zich die dag bergop beter toonden. "Remco werd daar niet alleen door Pogacar en Seixas gelost maar ook door de andere favorieten. Van Evenepoel kennen we enkel zijn trainingsdata." Horner verwijst naar de simulatie van een bergrit op training: dit hield Evenepoel 6,5 uur op de fiets.

"Dat toont ons dat hij in vorm is, maar niet zoals Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. We zijn zelfs niet zeker of het even indrukwekkend is als wat zijn ploegmaat Lipowitz deed in de Ronde van Slovenië. Er zullen vraagtekens zijn omtrent Remco en Red Bull als ze aan de bergritten in de Tour de France beginnen", voorspelt Horner.

Evenepoel kan moed putten uit seizoen van twee jaar geleden

Lees ook... Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten
Evenepoel heeft in het verleden echter bewezen dat hij wel om kan gaan met vraagtekens. In 2024 brak hij bij een valpartij in de Ronde van het Baskenland zijn sleutelbeen en schouderblad. Hij miste dat jaar ook het BK door ziekte. Toch reed hij daarna nog een sterke Tour de France en eindigde hij als derde. Vorig jaar moest hij echter opgeven in de Tour.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Chris Horner
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

09:20
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

10:20
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

07:50
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

07:20
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

07:00
UPDATE TDF-selecties: Uno-X met vrijbuiters en uitgesproken klassementsman

UPDATE TDF-selecties: Uno-X met vrijbuiters en uitgesproken klassementsman

19:45
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

18:45
Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

18:00
Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

17:10
Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

16:20
"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

14:55
Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

14:15
Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

13:30
Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

12:45
Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

11:50
Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

23/06
Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

11:15
Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

24/06
Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

24/06
Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

24/06
Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

24/06
Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

24/06
🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

24/06
Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

23/06
1
Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"

Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"

23/06
UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

23/06
Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

23/06
Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan Analyse

Van der Poel voorlopig de grote afwezige: Wout, Remco en Lotte pakken het doorgaans anders aan

23/06
Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

23/06
Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France

Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France

23/06
UPDATE CONTRACTEN: Ploeg Pogacar gaat door met sterkhouder, goed nieuws voor 2 Belgen

UPDATE CONTRACTEN: Ploeg Pogacar gaat door met sterkhouder, goed nieuws voor 2 Belgen

23/06
Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

23/06
Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

Van der Poel schaart zich achter boodschap Canyon en zet zich zo in voor de hele fietscommunity

23/06
Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

23/06
Wielerwereld opnieuw in diepe rouw: winnaar van bekende koers overlijdt op zijn 43ste na verkeersongeval

Wielerwereld opnieuw in diepe rouw: winnaar van bekende koers overlijdt op zijn 43ste na verkeersongeval

23/06
Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

23/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Philippe Gilbert Frederic Amorison Chris Horner Niels Vandeputte Sven Nys Koen Bouwman Johan Bruyneel Sam Oomen Tim Merlier Demi Vollering Jasper Philipsen Wilco Kelderman Mike Teunissen Michael Rasmussen Said Haddou Jonas Vingegaard Rasmussen

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved