🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

Hoe moeten we nu Remco Evenepoel inschatten? Het is een groot vraagteken voor zowat iedereen, inclusief voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner.

In een video op zijn YouTube-kanaal over de sterkte van Pogacar heeft de Amerikaan ook besproken hoe Evenepoel ervoor staat voor de Tour. "Evenepoel is MIA", geeft Horner toe dat hij door het gebrek aan wedstrijden weinig weet over de vorm van Evenepoel. Horner keert terug naar het vorige referentiepunt: Luik-Bastenaken-Luik.

'Hij werd gelost door Pogacar en Seixas, die genoeg stamina had in een koers van 250 kilometer. Evenepoel ontplofte op La Redoute. Red Bull was tactisch een nachtmerrie", is Horner streng voor de ploeg van Remco. "Evenepoel zat in de vroege ontsnapping en deed daar iets te veel werk, maar niet genoeg om zo te ontploffen op La Redoute."

Evenepoel bergop matig in Luik-Bastenaken-Luik

Zorgwekkender is dat nog andere renners zich die dag bergop beter toonden. "Remco werd daar niet alleen door Pogacar en Seixas gelost maar ook door de andere favorieten. Van Evenepoel kennen we enkel zijn trainingsdata." Horner verwijst naar de simulatie van een bergrit op training: dit hield Evenepoel 6,5 uur op de fiets.

"Dat toont ons dat hij in vorm is, maar niet zoals Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. We zijn zelfs niet zeker of het even indrukwekkend is als wat zijn ploegmaat Lipowitz deed in de Ronde van Slovenië. Er zullen vraagtekens zijn omtrent Remco en Red Bull als ze aan de bergritten in de Tour de France beginnen", voorspelt Horner.

Evenepoel kan moed putten uit seizoen van twee jaar geleden

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Evenepoel heeft in het verleden echter bewezen dat hij wel om kan gaan met vraagtekens. In 2024 brak hij bij een valpartij in de Ronde van het Baskenland zijn sleutelbeen en schouderblad. Hij miste dat jaar ook het BK door ziekte. Toch reed hij daarna nog een sterke Tour de France en eindigde hij als derde. Vorig jaar moest hij echter opgeven in de Tour.