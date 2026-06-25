Geen strijd met Remco: revelatie van vorig jaar mist de Tour door valpartij en verwerkt het met kwinkslag

Remco Evenepoel heeft een concurrent minder voor de Tour de France. Door een valpartij moet een van de grotere namen een streep trekken door zijn deelname aan de Tour.

Oscar Onley zal er niet bij zijn tijdens de Grand Départ in Barcelona. Na zijn valpartij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes was het onmiddellijk vrezen of hij de Tour-start nog kon halen. Onley was in een afdaling in een ravijn terechtgekomen. Het zou sowieso voor de 23-jarige renner van Netcompany INEOS een race tegen de tijd worden.

Later gaf Geraint Thomas nog een update over de Schot. Onley had een ontwrichte schouder en beenwonden opgelopen. Het was maar de vraag hoe snel hij hiervan kon herstellen. Bovendien had hij zelf ook minstens gedeeltelijk schuld aan zijn valpartij. Volgens Thomas had Onley een bocht iets te scherp aangesneden, met de nodige gevolgen.

Ploeg bevestigt dat Onley niet naar Tour kan

Bij het meedelen van een nieuwe update bevestigt zijn ploeg de ernstige schouderblessure, wat betekent dat Onley niet aan de start van de Tour de France kan komen. Onley eindigde vorig jaar nog knap vierde, waarna INEOS hem weghaalde bij Picnic PostNL. "Ik ben er kapot van dat ik niet aan de start van de Tour kan staan", zegt Onley.

“I’m gutted not to be able to line up for the Tour de France this year. My focus is now on recovering and getting my shoulder in a good place, but I’m really motivated to try and make something out of this season."



🗣️ Oscar Onley https://t.co/XuPr3ZPksM pic.twitter.com/q4N1Uq8763 — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) June 25, 2026

"Mijn focus gaat nu uit naar het herstel en naar het op de juiste plek krijgen van mijn schouder. Ik ben heel gemotiveerd om nog iets van dit seizoen te maken. Ik ga de volgende weken kijken naar hoe de jongens koersen in Frankrijk, want ik weet hoe hard iedereen heeft gewerkt." Onley deed dit zelf ook, maar een Tour-deelname is hem dit jaar niet gegund.





Onley verklapte het met kwinkslag

Onley had een dag eerder eigenlijk al verklapt dat hij de Tour de France niet zou halen. Bij een trainingsrit schreef hij op Strava: "Opbouw naar de Tour ... of Guangxi." De ene Tour is natuurlijk de andere niet. Wel een leuke kwinkslag van Onley, die hopelijk zijn niet-selectie voor de Tour de France een plek kan geven.