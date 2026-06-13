Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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Netcompany INEOS zag in rit 6 van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes zowel Joshua Tarling als Oscar Onley tegen het asfalt smakken. Tarling moest opgeven en nu blijkt dat ook Onley niet meer aan de start zal verschijnen.