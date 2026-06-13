Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Netcompany INEOS beleefde gisteren een moeilijke dag in de Tour Auvergne-Rhone-Alpes. De Britse formatie zag zowel Joshua Tarling als Oscar Onley uitvallen. Beide renners kwamen ten val en zijn uit koers gestapt. Sportief manager Geraint Thomas heeft nu meer nieuws.

Joshua Tarling maakte in rit 6 deel uit van de omvangrijke kopgroep. Hij kwam echter ten val en liep een gebroken sleutelbeen op. De schade was duidelijk groot bij Tarling, die noodgedwongen uit koers moest stappen.

Beiden uit koers gestapt

In de laatste afdaling liep het dan weer fout voor Oscar Onley. Hij kwam zwaar ten val en vloog volgens getuigen over de vangrail. De kopman van Netcompany INEOS reed de rit nog uit, maar kwam op bijna een halfuur binnen.

Het Britse team kwam later op de avond nog met het nieuws dat ook Onley uit koers stapte. Er werden een ontwrichte schouder en beenwonden vastgesteld bij de klassementsman. Daardoor komt er een vraagteken te staan achter deelname aan de Tour de France, waar Onley vorig jaar nog knap vierde werd in dienst van Picnic PostNL.

Te scherp de bocht in

Ploegleider Geraint Thomas kwam in een audio van de ploeg al met een update over zijn twee renners. "Het is vooral ongelukkig. Josh raakte het wiel van een voorganger en voor hij het wist, lag hij op de grond. Hij heeft direct een operatie en we proberen hem zo snel mogelijk terug te krijgen", wordt hij geciteerd door In de Leiderstrui.

"Wat betreft Oscar: we hadden het geloof dat hij het goed kon doen, maar het meest frustrerende voor hem is dat hij zichzelf dit jaar nog niet heeft kunnen tonen. Bij de val ging hij wellicht wat te scherp die bocht in, maar aangezien hij het ravijn inging had het een stuk slechter kunnen aflopen. Hij ondergaat nog scans en hopelijk valt het mee."





Afwachten voor de Tour

Thomas weet nog niet of ze deel kunnen nemen aan de Tour. "We wachten af wat de dokters zeggen en bij Oscar ook hoe zijn scans gaan. Ze hebben er heel veel voor gedaan, dus één rustigere week slaat ze niet al te veel terug. Het gaat vooral over de zwaarte van de blessures en we hopen nog op de Tour."