📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel heeft van de Tour de France een hoofddoel gemaakt. Onze landgenoot wil er voor het eerst schitteren voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse formatie heeft speciaal voor de gelegenheid nieuwe truitjes laten ontwerpen.

Remco Evenepoel kwam niet meer in actie sinds Luik-Bastenaken-Luik, waar hij derde werd na Tadej Pogacar en Paul Seixas. Daarna moesten alle andere wedstrijden wijken voor het hoofddoel van onze landgenoot: de Tour de France.

Evenepoel wil top zijn

Evenepoel mikt op een topresultaat in La Grande Boucle. Met intensieve trainingen en hoogtestages wil hij top zijn in de grootste rittenkoers ter wereld. De uitgesproken kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe is hij niet. Die rol zal hij moeten delen met Florian Lipowitz, die dit jaar sterk bezig is.

De Duitser werd derde in het eindklassement van de sterk bezette Ronde van Catalonië en tweede in de Ronde van het Baskenland. Daarna stond hij ook nog op het podium van de Ronde van Romandië (tweede) en de Ronde van Slovenië (eerste).

Een nieuwe uitrusting

Evenepoel won enkele koersen in Spanje in het seizoensbegin en werd vijfde in de Ronde van Catalonië. Daarna behaalde hij een podiumplek in de Ronde van Vlaanderen (derde) om niet veel later de Amstel Gold Race op zijn naam te schrijven. Zijn laatste koers was Luik-Bastenaken-Luik.

Het topduo van Red Bull-BORA-hansgrohe trekt met mooie adelbrieven naar de Tour en zal daar zowaar te bewonderen zijn in een nieuwe uitrusting. Die wordt vol trots voorgesteld op de sociale media en de website van het team.

Het nummer 13

Het nummer 13 kreeg een prominente plek op de truitjes. Red Bull-BORA-hansgrohe neemt namelijk voor de 13e keer in zijn geschiedenis deel aan de Tour de France.

Op de voorkant staat het nummer omgekeerd. Dat is een verwijzing naar het feit dat veel renners het startnummer 13 uit bijgeloof omdraaien. Zowel Evenepoel als Lipowitz wonnen ook hun allereerste profkoers met het rugnummer 13. In de Tour van 2018 won Red Bull-BORA-hansgrohe ook de 13e rit in de Tour. Een pak verwijzingen dus.