Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

Wielerfans overal ter wereld tellen af naar de Tour-start op 4 juli. Het wielercircus zal zich in de Spaanse stad Barcelona op gang trekken met een ploegentijdrit. Voor ons land zullen daar een pak renners aan de start staan.

31 om precies te zijn. Pinarello Q36,5 was vandaag de laatste ploeg die zijn selectie wereldkundig maakte. Daar zitten met Brent Van Moer, Quinten Hermans en Xandro Meurisse drie Belgen bij.

Beter dan Frankrijk

Een klein rekensommetje leert ons dat er zo 31 Belgen aan de start zullen staan van de Tour. Daarmee doen we beter dan thuisland Frankrijk, dat 30 renners afvaardigt. Na 1989 (36) stonden er nooit meer Belgen aan de start.

De Belgen gaan bovendien niet als figuranten naar de Tour. Met Remco Evenepoel hebben we een belangrijk ijzer in het vuur voor het algemene klassement. Onze landgenoot werd in 2024 als eens derde en droomt van meer. Hij zal het kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe wel moeten delen met ploegmaat Florian Lipowitz.

Philipsen en Merlier

Ook in de massasprinten zijn we goed vertegenwoordigd. Jasper Philipsen en Tim Merlier zullen daarin volop hun kans gaan. Philipsen won al tien ritten in de Tour de France en won in 2023 de groene trui.

Lees ook... 📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe›

Merlier was dan weer goed voor drie ritten en hoopt daar dit jaar één of meerdere etappezeges aan toe te voegen.