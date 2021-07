Mathieu van der Poel moet dringend scoren in mountainbiken, anders is er een groot probleem

Dat Mathieu van der Poel geen medaille pakte op de Spelen is hard aangekomen. Op het WK mountainbike wil hij dat rechtzetten.

De teleurstelling bij Mathieu van der Poel is groot na de Olympische Spelen. De Nederlander ging onderuit in het mountainbiken en moest even later opgeven. Nochtans had hij enorm uitgekeken naar de Spelen in Tokio.

Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up, maar alles is in orde. Van der Poel wil dan ook in het Italiaanse Val di Sole op het WK van 29 augustus iets rechtzetten.

“Ik merkte meteen dat Mathieu iets wil rechtzetten", zei bondscoach Gerben De Knegt aan HLN. Ook de UCI-punten zijn belangrijk. "Die punten heeft Mathieu nu echt wel nodig: als hij niet deelneemt aan het WK, kan hij volgend jaar ook niet starten in de short races.”