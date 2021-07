Mathieu van der Poel kijkt op naar Olympische Spelen: "Dit is groter dan de sport"

Mathieu van der Poel heeft al zoveel gewonnen, maar de mountainbikerit op de Olympische Spelen staat ongelofelijk op zijn verlanglijstje.

Door de coronapandemie werd het echter niet gemakkelijk, met een wel heel volle agenda. “Daardoor is nu alles een beetje op elkaar komen te zitten. Ik had liever een andere voorbereiding gehad, maar de Tour was zeer succesvol. Het is niet vanzelfsprekend drie disciplines te combineren. Dat me dat goed afgaat, daar mag ik best een beetje trots op zijn”, zegt de Nederlander aan Het Nieuwsblad.

Veel mountainbiken heeft hij echter niet gedaan, door deze zeer drukke planning. Liefst van al had hij nog wat extra wedstrijden gereden. Gelukkig heeft zijn goede vorm hem vlot vooruitgeholpen.

De omstandigheden in Tokio zijn echter totaal anders. De warmte en luchtvochtigheid is één iets, maar voor de mountainbikers wordt ook slecht weer verwacht. Het parcours zou wel eens een modderpoel kunnen worden.

Het parcours ligt hem alvast. “Het is zeker een mooie omloop: best technisch, veel op en af, weinig stukken om te herstellen. Er zijn twee à drie vrij gevaarlijke technische passages. maar ook weer niet overdreven.”

De benen zullen bepalen of hij de Olympische titel kan pakken. “Je moet jezelf niet meteen opblazen met die korte lastige klimmetjes en daarbij de warmte. Een olympische titel zou wel heel ‘cool’ zijn. De Spelen, dat is toch iets groots, groter dan de sport.”