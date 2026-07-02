🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

Remco Evenepoel zal ook hulp van zijn ploeggenoten nodig hebben om sterk aan de Tour de France te beginnen. Het zou mooi zijn als hij al vroeg in de wedstrijd de gele trui kan veroveren. De eindzege behalen wordt immers bijzonder moeilijk, zowel dit jaar als in de toekomst.

In het RTL-programma Dans le Peloton acht Frédéric Amorison de kans groot dat Evenepoel na de openingsrit het geel draagt. "Remco Evenepoel is de beste tijdrijder ter wereld. Ik acht hem volledig in staat om een gooi te doen naar de gele trui, het zou geweldig zijn als hij die kan pakken", verwijst Amorison naar de ploegentijdrit in Barcelona.

"Il y a une grande opportunité pour lui." - Pour #DLP, Remco Evenepoel peut prendre le 1er maillot jaune du Tour de France ! 👀 #RTLsports pic.twitter.com/COMiaiXwNB — RTL sports (@RTLsportsbe) June 30, 2026

Het zou een prachtig begin zijn, maar Evenepoel heeft een grotere missie. Hij gaat naar de Tour om een goed klassement te rijden en bij voorkeur op het podium te eindigen. "Het algemeen klassement is iets anders, dat zien we later wel. Maar de eerste afspraak wordt een groots moment", kijkt Amorison uit naar de Red Bull-tijdritprestatie.

In België bestaat nog altijd behoorlijk wat optimisme over de kansen van Evenepoel. Zo ziet Oliver Naesen hem met stip als de belangrijkste kopman binnen de ploeg. In het buitenland wordt soms anders naar de kansen van Evenepoel gekeken. Dat geldt ook voor het land van Pogacar. Het Sloveense DELO sprak met Bojan Ropret, een ex-renner.

Gelooft Evenepoel niet meer in Tourzege?

Ropret, een drievoudig olympiër, ziet in Evenepoel geen toekomstige Tourwinnaar en denkt dat de Belg zich daar mogelijk zelf ook van bewust is. "Evenepoel weet waarschijnlijk dat hij de Tour nooit zal winnen, maar hij kan de tijdrit of een van de andere etappes winnen. Met een spectaculaire ontsnapping kan hij veel aandacht trekken."



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Evenepoel zal zich nadrukkelijk laten zien, maar de Tour winnen is van een andere orde. Zijn derde plaats uit 2024 is tot nu toe zijn beste resultaat in de wedstrijd. Sinds die podiumplaats eindigde hij niet meer op het podium van een rittenkoers op WorldTour-niveau. Wat dit betekent voor de Tour, laten we in het midden.