Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."
Foto: © photonews

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De Tour de France komt steeds dichterbij. Eddy Merckx zal ongetwijfeld een aandachtig toeschouwer zijn wanneer Tadej Pogacar op zoek gaat naar zijn vijfde eindzege. De Kannibaal bewondert de Sloveen, maar heeft ook een puntje van kritiek.

Op 4 juli is het zover: Le Grand Départ, dit jaar met een ploegentijdrit met start en aankomst in de Spaanse stad Barcelona. De klassementsmannen willen meteen op de afspraak zijn, met Tadej Pogacar op kop.

Vijfde eindzege

Het Sloveense speerpunt van UAE Team Emirates-XRG mikt op zijn vijfde eindezege en trekt in een bloedvorm naar La Grande Boucle. Pogacar won dit jaar al Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Daarna stond er ook geen maat op de meervoudige Tour-winnaar in de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. Ook Eddy Merckx ziet dat de Sloveen domineert.

Meer spanning

"Je zou willen dat er wat meer spanning is", vertelt De Kannibaal bij Het Nieuwsblad. "Dat Pogacar nog altijd wint, maar dat het wat spannender is. Misschien dat Vingegaard hem het vuur aan de schenen kan leggen. Al vrees ik dat het zeer moeilijk zal worden."

Merckx verbergt zijn bewondering niet voor het hedendaagse wielrennen. "De manier waarop Pogacar klimt. Hetzelfde met Del Toro. Dat gaat allemaal toch veel makkelijker dan in mijn tijd. Al heb ik ook enorm genoten van de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix, toen hij Pogacar klopte."

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Geen tachtig koersdagen meer

Toch volgt er één kritische noot. "Jammer dat grote kampioenen als Pogacar niet vaker koersen. Tegenwoordig zijn er geen renners meer met tachtig koersdagen per jaar. Ik heb ooit eens een jaar gehad met 195 koersdagen, als je de zesdaagses meetelt."

Als we het programma van Pogacar bekijken, zien we inderdaad dat zijn programma dit seizoen heel beperkt is. Hij reed vijf eendagswedstrijden en twee rittenkoersen.

Een groot verschil met de tijd van Merckx, toen renners in een pak wedstrijden aan de start kwamen. Maar het loont momenteel voor Pogacar, die zowat overal wint waar hij aan de start staat. Binnenkort ook in de Tour?

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