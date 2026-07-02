Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

Om een superkampioen als Tadej Pogacar van de troon te stoten, is wellicht een fenomeen nodig. Remco Evenepoel verdient in het algemeen dit predicaat, maar geldt dat ook voor hem als ronderenner? Eddy Merckx probeert in te schatten of hij Pogacar kan bedreigen.

De mening van Merckx is inmiddels bekend: hij denkt dat het bijzonder moeilijk wordt om Tadej Pogacar in de Tour de France te verslaan, zelfs voor Jonas Vingegaard. Het lijkt daarom nog minder waarschijnlijk dat een andere renner daarin slaagt. Een jonge sensatie als Paul Seixas beschikt wel over uitzonderlijk talent, net als Evenepoel.

Evenepoel heeft bergop echter nog niet hetzelfde niveau laten zien als Pogacar. Dat is inmiddels meermaals gebleken. De Belg vertrouwt volledig op het rendement van zijn trainingen en reed na Luik-Bastenaken-Luik geen wedstrijd meer. "Remco is veel op stage geweest", constateert Merckx tijdens een gesprek met HLN. "Ik hoop dat hij weerstand kan bieden."

Pogacar reed weg in Luik-Bastenaken-Luik

Merckx hoopt dus dat Evenepoel Pogacar weerwerk kan bieden: dat is de grote wens. Dat Evenepoel de Sloveen daadwerkelijk verslaat, wordt minder realistisch geacht. Kan Seixas dat dan wel? "Seixas is pas 19 jaar. Wat hij liet zien in Luik-Bastenaken-Luik is prachtig, maar Pogacar rijdt er toch van weg", stelt Merckx vast.

Het ligt daarom voor de hand dat een vergelijkbaar scenario zich in de Franse bergen kan voordoen, waarbij Pogacar afstand neemt. "Je moet zien hoe Seixas drie weken gaat verteren. Ik denk niet dat hij nu al klaar is om Pogacar te kloppen, maar misschien over twee jaar, als hij verbetert." Pogacar kan zich met een vijfde zege naast Merckx scharen als mederecordhouder.

Merckx meerdere keren de beste in verschillende klassementen

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De Belg won in 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974. Merckx blonk bovendien uit op vrijwel ieder terrein. Hij won in totaal 34 Tourritten, drie keer het puntenklassement en twee keer het bergklassement. Anno 2026 denkt zijn zoon na over waar hij met Lotte Kopecky op huwelijksreis gaat. Met de eigen gezondheid gaat het iets beter.