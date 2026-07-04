Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel trekt met hoge verwachtingen naar de Tour de France. Onze landgenoot wil er na een intensieve voorbereidingsperiode zo goed mogelijk presteren. Hij deel het kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe met Florian Lipowitz, maar mag volgens Maarten Vangramberen nog steeds ambitie hebben.

Evenepoel koos voor een zeer specifieke voorbereiding op de Tour. Hij reed sinds Luik-Bastenaken-Luik geen enkele wedstrijd meer en stelde zo alles in het werk om top te zijn in La Grande Boucle.

Na twee ontgoochelende klimexamens in de UAE Tour en de Ronde van Catalonië werkte hij op hoogtestage keihard om in de Tour zo goed mogelijk voor de dag te komen in het hooggebergte.

Pogacar en Vingegaard hebben een andere lichaamsbouw

Op de hele lange cols lijken mannen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard echter nog steeds in het voordeel. "Je mag ook niet vergeten dat zijn lichaamsbouw anders is dan Pogacar en Vingegaard", zegt journalist Maarten Vangramberen bij Sporza Daily.

"Evenepoel is een gespierd 'bazeke', met brede schouders. Zijn concurrenten zijn meer panlatten."

"Op de langere beklimmingen zullen die dan ook altijd in het voordeel zijn. Maar misschien kan Evenepoel dat verschil wegwerken door gewicht te verliezen en op de beklimmingen zijn tijdrijderskwaliteiten boven te halen."

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Gewicht verloren

Dat is exact wat Evenepoel de voorbije periode ook deed. Hij verloor naar eigen zeggen vier kilo en staat messcherp voor de Tour. Hij denkt niet dat hij daardoor aan power ingeboet heeft

Dat geeft hem opties in de Tour, waar er ook dit jaar lange cols op het programma staan waar je heel veel tijd kan winnen of verliezen.

Evenepoel mag nog altijd dromen

Evenepoel is een winnaar en dat betekent dat Tour-winst ongetwijfeld nog altijd ergens in zijn hoofd zit. Volgens Vangramberen moet hij ook volop blijven vasthouden aan die droom.

"Als je derde bent geworden in de Tour en je hebt de Vuelta gewonnen, dan mag je op zijn leeftijd nog altijd ambitie hebben", klinkt het.

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