Mathieu van der Poel heeft goed en slecht nieuws voor zijn eigen kansen op de gele trui

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Mathieu van der Poel heeft goed en slecht nieuws voor zijn eigen kansen op de gele trui
Foto: © photonews
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De kansen op geel gaaf houden, dat was zowat wat Mathieu van der Poel voor ogen had in de ploegentijdrit. Of hij dat ook gedaan heeft? De afstand lijkt toch groot.

Het is een zevende plek geworden voor Alpecin-Premier Tech in de ploegentijdrit. Verdienstelijk, maar er is wel enig tijdsverlies. "Zoals ik vooraf zei is dit voor onze ploeg nooit onze specialiteit geweest", laat Van der Poel in zijn reactie bij Sporza blijken dat zijn verwachtingen realistisch waren. "We hebben er goed op gewerkt en zetten een oké prestatie neer."

Enkele renners moesten te snel afhaken om als ploeg de snelst mogelijke tijd te rijden, maar in het algemeen is Van der Poel tevreden. De voorbereiding leverde op. "Het helpt sowieso om het gewoon zijn aan elkaar, om in die positie met acht man rond te draaien, voor de veiligheid. Dat is de voornaamste reden waarom we er zo op getraind hebben."

Van der Poel heeft achterstand van 39 seconden

Een andere reden was natuurlijk om de gele droom van Van der Poel levend te houden. "Dat was de bedoeling. We wisten dat we dertig seconden of iets meer zouden verliezen als alles perfect ging. Dan blijf je er dichtbij maar ook weer niet." Nu ging alles niet helemaal perfect en bedraagt de kloof met gele trui Jonas Vingegaard 39 seconden.

Het lijkt heel moeilijk om dat verschil in de tweede rit goed te maken, zelfs met de bonificatieseconden meegerekend. "Ik denk dat die rit een beetje onderschat wordt." Dat is goed en slecht nieuws. Als de rit in lijn naar Barcelona zo zwaar is, dan liggen er wel degelijk kansen om aanzienlijke verschillen te maken. Dan heeft VDP wel een topdag nodig.

Meer kans voor Pogacar?


Als het zo lastig is als hij inschat, dan maakt een Tadej Pogacar misschien wel meer kans dan hijzelf. Dat is de andere kant van het verhaal. Van der Poel zal in elk geval wel een gooi proberen te doen naar de elfde gele trui uit zijn carrière. Reeds tien dagen mocht hij als leider in de Tour het geel om zijn schouders trekken. 

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