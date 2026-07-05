Uijtdebroeks beleeft pijnlijke afgang en zijn uitleg wordt ook niet geloofd: "Bijna uitgesloten"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Uijtdebroeks beleeft pijnlijke afgang en zijn uitleg wordt ook niet geloofd: "Bijna uitgesloten"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Het is een harde term, maar de ploegentijdrit is voor Cian Uijtdebroeks min of meer een afgang geworden. Het is mooi om als kopman van een ploeg van start te mogen gaan in de Tour de France. Zelf lossen in de ploegentijdrit is dan iets dat je niet wil meemaken.

Uijtdebroeks deed grotendeels hetzelfde bij de verschillende media: hij kreeg krampen net voor de eerste klim en in een ploegentijdrit is het moeilijk om die daarna weg te krijgen. "Misschien heb ik te veel in het begin gegeven en had ik mij meer moeten sparen voor de klim", klonk het bij Sporza. In elk geval kon het opgemaakte plan niet uitgevoerd worden.

"Het plan was om zo snel mogelijk de twee beklimmingen op te rijden en op het einde te sprinten naar de meet. Maar als je krampen hebt, wordt alles moeilijk." Uijtdebroeks zocht bij VTM NIEUWS naar verklaringen. "Het kan de hitte zijn", wees hij naar de temperatuur. "Het lichaam kan ook een beetje op tilt slaan door de intensieve inspanningen."

Een tikje voor Uijtdebroeks

Overpacing door de ploeg is een andere mogelijke verklaring. Uijtdebroeks gaf wel ruiterlijk toe dat hij dit Tour-begin niet in gedachten had. "Uiteraard niet. Ik had gehoopt om veel beter te zijn. Ik krijg absoluut een tikje. Als je krampen hebt, kun je daar niet veel aan veranderen." Uijtdebroeks hoopt in rit 2 al wat tijd goed te kunnen maken.

Het relaas over de krampen komt dus meermaals terug, maar daar worden toch vraagtekens bij geplaatst. In de eerste aflevering van Vive le Vélo twijfelde Sven Vanthourenhout hieraan. "Krampen zoals we die kennen door vochtverlies en dergelijke lijkt me bijna uitgesloten. Een soort verkramping, dat kan wel", aldus de ex-bondscoach.

Uijtdebroeks bij de jeugd beter in tijdrijden

Lees ook... Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"
Het zou dan een mix kunnen zijn van de hitte en de druk die op de benen slaat. In de jeugdcategorieën was Uijtdebroeks veel beter in het tijdrijden. Hij werd Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren en won de Reither Kogel Trophy, een tijdrit. Bij de profs ligt deze discipline hem duidelijk veel minder goed. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

09:31
Mathieu van der Poel heeft goed en slecht nieuws voor zijn eigen kansen op de gele trui

Mathieu van der Poel heeft goed en slecht nieuws voor zijn eigen kansen op de gele trui

08:50
Evenepoel zweert het na ploegentijdrit met de hand op het hart: "Neen, daar ben ik niet mee bezig"

Evenepoel zweert het na ploegentijdrit met de hand op het hart: "Neen, daar ben ik niet mee bezig"

08:20
Begin van Remco's suprematie? De Cauwer, Nys en Vanthourenhout zorgen voor een stevige nuance

Begin van Remco's suprematie? De Cauwer, Nys en Vanthourenhout zorgen voor een stevige nuance

10:30
'Uno-X versterkt zich met nationaal kampioen tijdrijden'

'Uno-X versterkt zich met nationaal kampioen tijdrijden'

07:00
Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"

Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"

20:00
TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui

TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui

19:32
Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

18:50
Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

17:50
Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

04/07
Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

15:00
Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

16:40
Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

13:40
Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

14:25
Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

11:40
Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

04/07
Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

04/07
Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar

Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar

04/07
Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

04/07
Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

04/07
Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

04/07
Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

03/07
Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

03/07
Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

03/07
Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

03/07
Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

03/07
Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

03/07
Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

03/07
Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

03/07
Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

03/07
Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Meer opties om tactisch te rijden"

Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Meer opties om tactisch te rijden"

03/07
Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

03/07
Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

03/07
Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

03/07
Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

03/07
Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

03/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jasper Philipsen Arnaud De Lie Juan Ayuso Cian Uijtdebroeks Yves Lampaert Bojan Ropret Chris Froome Eddy Merckx Jonathan Vaughters Tim Merlier Adrie Van Der Poel Kurt Van De Wouwer Thomas Dekker Laurens Ten Dam

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved