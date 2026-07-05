Uijtdebroeks beleeft pijnlijke afgang en zijn uitleg wordt ook niet geloofd: "Bijna uitgesloten"

Het is een harde term, maar de ploegentijdrit is voor Cian Uijtdebroeks min of meer een afgang geworden. Het is mooi om als kopman van een ploeg van start te mogen gaan in de Tour de France. Zelf lossen in de ploegentijdrit is dan iets dat je niet wil meemaken.

Uijtdebroeks deed grotendeels hetzelfde bij de verschillende media: hij kreeg krampen net voor de eerste klim en in een ploegentijdrit is het moeilijk om die daarna weg te krijgen. "Misschien heb ik te veel in het begin gegeven en had ik mij meer moeten sparen voor de klim", klonk het bij Sporza. In elk geval kon het opgemaakte plan niet uitgevoerd worden.

"Het plan was om zo snel mogelijk de twee beklimmingen op te rijden en op het einde te sprinten naar de meet. Maar als je krampen hebt, wordt alles moeilijk." Uijtdebroeks zocht bij VTM NIEUWS naar verklaringen. "Het kan de hitte zijn", wees hij naar de temperatuur. "Het lichaam kan ook een beetje op tilt slaan door de intensieve inspanningen."

Een tikje voor Uijtdebroeks

Overpacing door de ploeg is een andere mogelijke verklaring. Uijtdebroeks gaf wel ruiterlijk toe dat hij dit Tour-begin niet in gedachten had. "Uiteraard niet. Ik had gehoopt om veel beter te zijn. Ik krijg absoluut een tikje. Als je krampen hebt, kun je daar niet veel aan veranderen." Uijtdebroeks hoopt in rit 2 al wat tijd goed te kunnen maken.

Het relaas over de krampen komt dus meermaals terug, maar daar worden toch vraagtekens bij geplaatst. In de eerste aflevering van Vive le Vélo twijfelde Sven Vanthourenhout hieraan. "Krampen zoals we die kennen door vochtverlies en dergelijke lijkt me bijna uitgesloten. Een soort verkramping, dat kan wel", aldus de ex-bondscoach.

Uijtdebroeks bij de jeugd beter in tijdrijden

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Het zou dan een mix kunnen zijn van de hitte en de druk die op de benen slaat. In de jeugdcategorieën was Uijtdebroeks veel beter in het tijdrijden. Hij werd Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren en won de Reither Kogel Trophy, een tijdrit. Bij de profs ligt deze discipline hem duidelijk veel minder goed.