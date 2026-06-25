UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

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De Tour de France komt dichterbij en de selecties druppelen binnen. Ook NSN Cycling maakte zijn selectie bekend voor La Grande Boucle.

Kevin Vanbuggenhout

Van Asbroeck en Girmay in selectie NSN

De volgende selectie voor de Tour de France is binnen. NSN Cycling heeft de acht namen bekendgemaakt die bij de Grand Départ in Barcelona aanwezig zullen zijn. De ploeg heeft een selectie gevormd rond sprinter Biniam Girmay, de Eritreeër die in 2024 drie ritzeges behaalde en de groene trui veroverde.

Bij de renners die hem ondersteunen hoort ook Tom Van Asbroeck. Na een afwezigheid van zes jaar keert de Belg terug naar de Tour de France. Van Asbroeck zal samen met James Stewart, Lewis Askey en Matis Louvel de sprinterstrein voor Girmay vormen. George Bennett en Krists Neilands kunnen ook op zoek naar een ritzege en met Marco Frigo werd ook een Tour-debutant geselecteerd. 

Lorenz Lomme

UPDATE TDF-selecties: Uno-X met vrijbuiters en uitgesproken klassementsman

Ook Uno-X Mobility maakte zijn Tour-selectie intussen wereldkundig. De Noorse formatie gaat voor een goed klassement met Tobias Halland Johannessen, die dit seizoen al enkele mooie uitslagen reed en de uitgesproken kopman is.

Halland Johannessen werd derde in de sterk bezette Ronde van het Baskenland en onlangs vijfde in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Vorig jaar tekende hij in de Tour voor de zesde plek in de eindstand.

Halland Johannessen moet bergop steun krijgen van Torstein Traeen en Anthon Charmig. Uno-X Mobility gaat ook voor ritzeges met enkele vrijbuiters, zoals Jonas Abrahamsen, Magnus Cort en Andreas Kron.

Lorenz Lomme

UPDATE TDF-selecties: 'Lotto-Intermarché geeft vier debutanten hun kans in de Tour'

De Tour-start op 4 juli in Barcelona komt wel heel dichtbij. Lotto-Intermarché heeft zijn selectie nog niet officieel voorgesteld, maar Het Laatste Nieuws denkt te weten wie daar allemaal tot behoort.

Met Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt, Jenno Berckmoes, Lars Craps en Liam Slock zouden vijf Belgen van start gaan. Zij krijgen het gezelschap van Nederlander Huub Artz, de Fransman Baptiste Veistroffer en de Duitser Georg Zimmermann.

Artz, Craps, Slock en Veistroffer rijden hun eerste Tour. Sébastien Grignard en Cedric Beullens, vaste mannen in het sprinttreintje van Arnaud De Lie, zijn er niet bij.

Kevin Vanbuggenhout

Seixas naar de Tour maar kent zijn ploegmaats nog niet

Visma-Lease a Bike heeft dus zijn Tourselectie, met Piganzoli als vervanger van Van Aert, bekendgemaakt. Bij Decathlon CMA CGM waren ze ook van plan om hun selectie met de wereld te delen. De Franse ploeg heeft de aankondiging van zijn selectie uitgesteld, zo meldt L’Équipe.

Er zouden immers nog vraagtekens geplaatst worden bij de fysieke paraatheid van enkele renners. Decathlon onderstreept dat het niet gaat om Paul Seixas, die in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog gevallen was. De 19-jarige Seixas heeft groen licht gekregen en maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. 

Kevin Vanbuggenhout

Piganzoli is de vervanger van Van Aert

Zoals verwacht heeft Visma-Lease a Bike via een liveshow op YouTube uit de doeken gedaan welke renners meegaan naar de Tour de France. Hierbij werd vooral uitgekeken naar de vervanger van Wout van Aert, die door een blessure dit jaar moet passen.

Dit zijn de renners van Visma-Lease a Bike die dit jaar de Tour rijden: Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail, Davide Piganzoli en Jonas Vingegaard. Piganzoli kan dus als vervanger van Van Aert beschouwd worden. De Italiaan kreeg enkele dagen geleden het telefoontje waarin hem gezegd werd dat hij naar de Tour mocht. De andere zeven namen lagen zo goed als zeker vast. 

Kevin Vanbuggenhout

Reef komt terug op forfait van Van Aert voor Tour de France

Visma-Lease a Bike stelt via een liveshow op YouTube-kanaal zijn Tourselectie voor en zal dus de vervanger voor Wout van Aert bekendmaken. De reden waarom Van Aert zelf niet kan meegaan, is bekend. Een aanslepende elleboogblessure houdt hem weg van de Tour de France.

Het is nog wachten op de volledige selectie, maar Head of Racing Marc Reef is al eens teruggekomen op het forfait van Van Aert. "Het is een zware klap dat Wout niet mee kan gaan. Het is moeilijk om een renner als Wout te vervangen. Hij is de verpersoonlijking van onze cultuur. Tegelijkertijd moeten we naar zijn gezondheid kijken en moesten we die onfortuinlijke beslissing nemen", aldus de Nederlander.

Valt er vandaag een verrassing uit de bus? Het is in elk geval de dag waarop Visma-Lease a Bike met zijn grootse show komt en dus zal bekendmaken wie naar de Tour gaat.

Vandaag is de dag dat we het eindelijk te weten gaan komen. Vanaf het moment dat Wout van Aert verstek moest geven voor de Tour de France, kondigde zijn ploeg aan op 23 juni de Tourselectie bekend te maken. Zes namen liggen volledig vast. Wellicht komt daar ook nog Per Strand Hagenes bij en dan is er dus nog één plekje vacant.

Ondertussen weten we ook dat de bekendmaking zal verlopen via een grote liveshow. Deze zal u om 16u kunnen bekijken op YouTube. Noteer dit tijdstip dus zeker in uw agenda als u een van de eersten wil zijn die kan ontdekken wie de vervanger van Van Aert wordt. Deze renner krijgt immers toch een bijzonder grote verantwoordelijkheid.

Visma zal verwachtingen temperen

Natuurlijk zal Visma-Lease a Bike wel realistisch zijn en niet verwachten dat de renner in kwestie ook brengt wat de allerbeste Van Aert bracht in de Touredities van 2022 en 2023. U zou kunnen vermoeden dat ze bij Visma-Lease a Bike al langer weten wie ze in de plaats van Van Aert meenemen, maar mogelijk is dit toch niet het geval.

Eerder meldden we immers dat Davide Piganzoli nog altijd in de running was om mee te gaan naar de Tour. Dat is opvallend, aangezien hij zelf in zijn flashinterview na zijn overwinning in de Route d'Occitanie beweerde dat de Tour niet op zijn programma stond. Het zou een verrassing zijn als hij meegaat, maar het valt niet uit te sluiten. We namen hem dan ook op in onze analyse met potentiële vervangers van Van Aert.

Verrast Visma-Lease a Bike of niet?

De verrassing zou 'm voornamelijk zitten in het feit dat Piganzoli ook de Giro gereden heeft. Overheerst de logica bij Visma-Lease a Bike en kiezen ze ook meer voor een profiel dat dichter aansluit bij Van Aert? Of valt er toch een verrassing uit de bus? Deze namiddag komen we het te weten.

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