Verrassing na masterclass? Kandidaat om Van Aert te vervangen solliciteert stevig bij Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike zal een vervanger voor Wout van Aert moeten aanwijzen voor zijn Tourselectie, al is er misschien niemand die Van Aert volledig kan vervangen. Davide Piganzoli toont in ieder geval aan dat hij nog fris genoeg is.

De 23-jarige Italiaan heeft met een dubbelslag in de laatste etappe de Route d'Occitanie naar zijn hand gezet. Met zijn ritzege verzekerde hij zich ook meteen van de eindzege. Piganzoli won immers met meer dan anderhalve minuut voorsprong op zijn eerste achtervolger. "Een masterclass", klinkt het op de socials van Visma-Lease a Bike.

Op de website van de Nederlandse ploeg doet Piganzoli zijn verhaal. Hij maakte al indruk door een ijzersterke Giro te rijden in dienst van kopman Jonas Vingegaard, maar zelf winnen deed hij voor het eerst. "Het is geweldig om hier mijn eerste overwinning te behalen voor deze ploeg." Dat maakt het alvast een dag om nooit meer te vergeten.

Droom wordt werkelijkheid voor Piganzoli

"Mijn eerste wedstrijd voor het team was de Faun-Ardèche Classic en toen droomde ik er al van om ooit in deze kleuren te winnen. Het was ons hoofddoel om deze etappe en het eindklassement te winnen, dus ik ben enorm tevreden dat het gelukt is. Mijn ploeggenoten hebben een groot aandeel in deze zege", toont Piganzoli zich dankbaar.

In onze analyse over de potentiële vervangers van Van Aert hebben we Piganzoli ook vermeld, al zou het een verrassing zijn als hij naar de Tour gaat. Dat is ook na deze zege zo. De Route d'Occitanie is een 2.1-koers: de kwaliteit van het deelnemersveld is niet te vergelijken met dat in de Tour de France. Er zijn dus ploegmaats met betere papieren.





Verrast Visma door Piganzoli mee te nemen?

Toch bewijst Piganzoli wel dat hij na het rijden van de Giro nog niet helemaal uitgewrongen is. De volgende koers op zijn programma: de Clasica San Sebastian op 1 augustus. Die eendagskoers staat echter pas op de kalender na de Tour de France. Valt er dan toch nog een verrassing uit de bus na het forfait van Van Aert?